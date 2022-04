Serie A : la Salernitana piège la Sampdoria, l'Udinese déroule contre Empoli

A l'occasion de la 33ème journée de Serie A, deux affiches étaient programmées ce samedi à 14h30. Lanterne rouge du championnat italien, la Salernitana, quasiment condamnée, se déplaçait sur la pelouse du Luigi Ferraris pour y affronter la Sampdoria Gênes. Restant sur trois revers consécutifs, le promu démarrait idéalement cette rencontre grâce à deux réalisations signées Fazio (0-1, 4e) et Ederson (0-2, 6e). Réaliste bien que dominé dans le jeu, le club de Salerne voyait finalement Caputo réduire l'écart peu après la demi-heure de jeu (1-2, 32e). Devant à la pause, la Salernitana gardait, sans trop trembler, son avantage au score au retour des vestiaires. Malgré cette courte victoire (2-1), les coéquipiers de Frank Ribéry restent derniers. La Samp' stagne à une dangereuse 16ème place.

Dans l'autre rencontre, l'Udinese, treizième au coup d'envoi, accueillait Empoli, quatorzième et à deux longueurs de leur adversaire du jour. Sous les yeux de leurs supporters, le club du Frioul prenait rapidement l'avantage quand le malheureux défenseur Ismajli trompait son propre gardien (1-0, 6e). Devant à la pause, les locaux corsaient même l'addition dès le retour des vestiaires grâce à l'ancien Barcelonais Deulofeu (2-0, 52e). Et si Pinamonti réduisait finalement l'écart sur penalty (2-1, 70e), Pussetto (3-1, 79e) puis Samardzic (4-1, 87e) scellaient définitivement la victoire des leurs quelques instants plus tard. Avec cette victoire (4-1), l'Udinese remonte à la onzième place. Empoli reste quatorzième.