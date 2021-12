Philippe Coutinho s'est fait une raison de quitter le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Les emmerdes, c'est bien connu, ça vole escadrille. Outre les nombreux cas de covid-19 détectés ces dernières heures, obligeant Xavi à devoir appeler des novices pour s'en aller défier Majorque dans 3 jours, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger au Barça. Le Français souhaite partir face à la faible proposition économique du club qui l'avait recruté 120 M€ (en plus de bonus) en 2017. Ce fameux mercato qui avait vu la venue de l'ailier pas encore champion du monde et de Philippe Coutinho pour remplacer Neymar.

Avec le recul, le Brésilien n'est pas non plus une réussite. Lui avait été acheté 135 M€ à Liverpool avec l'espoir qu'il soit l'un des leaders techniques, et pourquoi pas même devenir un peu plus qu'un lieutenant de Lionel Messi. Mais le temps a passé, un prêt pas vraiment convaincant au Bayern Munich (en 2019/2020) et des blessures se sont enchaînés et voilà que le milieu de terrain est devenu un poids financier plus qu'autre chose. Depuis plus d'un an, il est même invité au départ afin de libérer de la masse salariale.

Coutinho veut se relancer pour disputer la Coupe du monde

Celui-ci n'était pas vraiment très chaud. Il faut dire qu'il n'a pas du tout joué la saison dernière à cause d'une déchirure au ménisque, l'obligeant à se stopper de décembre à août dernier. Depuis, l'international brésilien (63 sélections, 18 buts) de 29 ans a un peu repris du poil de la bête mais ses prestations ont encore manqué de consistance et de régularité. La venue de Xavi sur le banc n'a pas vraiment arrangé sa situation puisque Coutinho, sous contrat jusqu'en 2023, a même vu les jeunes Gavi et Nico lui passer devant dans la hiérarchie.

Selon Mundo Deportivo, il a pris sa décision. Voyant son horizon bouché, il s'est résolu à partir cet hiver en cas de bonne offre car il souhaite conserver ses chances de disputer la Coupe du monde au Qatar dans un an. Et pour cela, il faut du temps de jeu. Le Barça n'en espérait pas tant. En plus de cela, le meneur de jeu ne manque de pas de courtisans, notamment en Premier League. Cela tombe bien car il se verrait revenir en Angleterre où il a connu le pic de sa carrière chez les Reds. Si Newcastle ne l'intéresse pas vraiment, Arsenal, Tottenham et Everton ont ses faveurs. UOL parle également d'un possible retour au Brésil durant le prochain semestre, l'Atlético Mineiro et Palmeiras se sont même renseignés.