FC Barcelone : Ousmane Dembélé a décidé de partir

C'est l'un des feuilletons du moment à Barcelone, d'autant plus qu'il commence légèrement à agacer les socios. Un récent sondage publié par Mundo Deportivo indiquait d'ailleurs que 75% des socios interrogés par le journal souhaitaient que le joueur formé au Stade Rennais fasse ses valises. Et visiblement, les dernières informations en provenance de la Catalogne vont leur faire plaisir...

Divers médias et journalistes indiquent ainsi que la décision est prise : Dembélé ne prolongera pas avec le club catalan. Une réunion a eu lieu cet après-midi entre le clan du joueur et la direction barcelonaise, et aucun accord n'a pu être trouvé. Les positions des deux camps sont bien trop éloignées pour que tout cela puisse aboutir sur la signature d'un nouveau contrat.

De beaux clubs veulent l'enrôler

Le journaliste Gerard Romero, particulièrement bien renseigné en ce moment, indique que les demandes du joueur étaient bien trop élevées. Une information que nous vous dévoilions en exclusivité sur Foot Mercato, avec un entourage qui exigeait un salaire de Ballon d'Or pour l'international tricolore. Nous pouvons maintenant vous dévoiler que le joueur réclamait 40 millions d'euros brut annuel (en Espagne il faut environ diviser par deux pour obtenir le net) ainsi qu'une prime à la signature de 40 millions d'euros.

Selon nos informations, le clan Dembélé estime que le joueur est l'avenir du Barça, et qu'ils n'accepteront jamais moins de ce qui a déjà été proposé par les Catalans à Erling Haaland. Il considère également que comparé aux 35M€ et 40M€ bruts de salaire touchés respectivement par Philippe Coutinho et Antoine Griezmann, les émoluments réclamés pour son joueur sont légitimes. PSG, Chelsea, Arsenal, le Bayern Munich et Manchester United ont déjà contacté le joueur, qui devrait donc facilement trouver un point de chute. Reste maintenant à voir si le Barça s'en séparera dès cet hiver - ce qui leur permettrait d'enregistrer plus d'une recrue hivernale en plus de remplir les caisses - ou s'il partira au bout de son contrat.....