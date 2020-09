OM : Morgan Sanson met fin à son mercato

La suite après cette publicité

Comme souvent lors des mercatos, le nom de Morgan Sanson est ressorti. Il y a plusieurs mois, le milieu de terrain était dans le viseur d'écuries anglaises notamment, lui qui a la cote de l'autre côté de la Manche. Mais petit à petit, son nom a disparu alors que le marché des transferts fermera ses portes dans quelques jours, le 5 octobre exactement. Présent en conférence de presse avant le match de Ligue 1 contre le FC Metz, le principal concerné est donc revenu sur son mercato. Et devant les journalistes, le joueur de 26 ans, encore sous contrat jusqu'en juin 2022, a expliqué pourquoi il reste sur la Canebière.

«Tous les mercatos, mon nom est cité et je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est sûr qu'une quatrième recrue, c'est bien pour toi, ça apporte un renfort en plus. J'espère qu'il nous apportera rapidement. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de départs parce que des échéances importantes arrivent, on a la Champions League donc c'est normal aussi de ne pas vouloir partir n'importe où, n'importe comment. Ça va rajouter de la concurrence, c'est normal. (...) Moi, je suis focus ici, il y a la Champions League. C'est une chose que j'ai envie de découvrir, d'être performant dans cette compétition. On a un effectif en plus pour faire quelque chose donc pourquoi s'en aller», a lâché ce dernier.