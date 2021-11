Alexander Isak veut jouer en Premier League

Faisant les beaux jours de la Real Sociedad depuis l'été 2019, l'attaquant suédois Alexander Isak semble monter progressivement en puissance malgré un début de saison compliqué par une blessure à l'ischio-jambier en septembre dernier. Avec cinq buts marqués et une passe décisive délivrée, l'international aux 29 sélections (8 buts) a participé à la série d'invincibilité des Basques, durant depuis le 22 août dernier. Mais alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en 2026, le buteur de 22 ans n'a pas caché son envie d'un jour évoluer en Premier League

«Je suis bien placé en ce moment, je suis très heureux, mais un jour ce serait bien de jouer en Angleterre aussi. Ils ont six ou sept des plus grands clubs du monde, c'est un niveau très élevé, et bien sûr un jour ce serait une alternative. Chaque joueur veut être la meilleure version de lui-même et atteindre le plus haut niveau possible. Les gens compteront toujours les buts, je veux en marquer, mais je veux être un attaquant moderne. J'aime jouer au football et cela signifie être impliqué autant que possible. Je pense que c'est pour cela que l'Espagne me convient très bien», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à The Independent.