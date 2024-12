Fiorentina - Inter : Marcus Thuram rend hommage à Edoardo Bove

Alors qu’il était présent sur la pelouse du stade Artemio - Franchi, Marcus Thuram a été invité à revenir sur cet épisode tragique du malaise d’Edoardo Bove, pendant la rencontre Fiorentina - Inter Milan dimanche, lors de la 14ème journée de Serie A. Pour rappel, à la 17ème minute de la rencontre, Edoardo Bove s’est baissé pour faire ses lacets, avant de se relever, de faire quelques pas puis de s’écrouler inconscient sur la pelouse. Ce sont les joueurs de l’Inter Milan qui ont été les premiers à alerter les médecins et les arbitres.

«C’était un moment très difficile pour nous et pour tous les joueurs, mais je savais déjà qu’aujourd’hui il allait beaucoup mieux et qu’il répondait aux questions, c’est la chose la plus importante», a-t-il déclaré lundi soir au micro de Sky Italia, alors que l’attaquant français était présent à l’AIC Gran Galà del Calcio. Aujourd’hui éveillé et conscient, Edoardo Bove a été extubé lundi matin et semble dès à présent hors de danger. Il reste hospitalisé à Careggi pour passer de plus amples examens médicaux.