Jacques-Henri Eyraud et Oliver Kahn sont à Bordeaux !

Oliver Kahn et Jacques-Henri Eyraud sont arrivés à Bordeaux ces dernières heures. L’ancien gardien de but allemand souhaite investir dans les Girondins, leaders de leur poule de National 2, et s’est associé à l’ex-président de l’OM pour négocier la vente du club auprès de Gérard Lopez. Les deux hommes ont cette fois rencontré le maire de la ville et les représentants de la métropole, propriétaire du Matmut Atlantique (le stade est en revanche exploité par SBA, une filiale des groupes Vinci et Fayat), afin de discuter de cette éventuelle reprise.

«C’était une rencontre sérieuse avec des gens sérieux» a estimé Christine Bost, la présidente PS de la métropole, auprès de l’AFP. «Ce qui semble prévaloir dans leur philosophie, c’est d’abord le projet sportif et je trouve ça intéressant et important. Bien sûr, il y a aussi la question financière. Prioritairement, on sent le souhait de porter le club sportivement. C’est ce qui nous anime aussi. On a également évoqué l’avenir du stade. Les portes sont ouvertes et ça peut potentiellement faire partie de leur projet global» a-t-elle poursuivi.