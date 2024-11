Les critiques s’abattent sur l’équipe de France

Sale soirée pour l’équipe de France, et à plus d’un titre. Déjà parce que le Stade de France sonnait creux pour la réception d’Israël dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations. Seules 16 000 personnes (un triste record) ont pris place dans l’enceinte dionysienne, protégée par un contingent de plus de 4000 forces de l’ordre. Le contexte sécuritaire et géopolitique n’a pas aidé à remplir un stade, qui fut tout de même le théâtre d’un affrontement entre supporters. Sur le terrain non plus, ce n’était pas brillant. En l’absence de Kylian Mbappé, laissé à Madrid par Didier Deschamps, les Bleus n’ont pas réussi à battre un faible adversaire (0-0).

Forcément, face à ce 4e score vierge de l’année 2024, une première depuis 20 ans, le réveil est difficile pour les joueurs de Didier Deschamps. «Cette équipe de France ne ressemble plus à rien, elle fait fuir les gens, s’insurge Daniel Riolo sur RMC. C’est une prestation catastrophique, même à la limite du supportable. C’est beau de dire que nous sommes optimistes ou pessimistes. Mais nous ne sommes pas responsables du marasme, nous sommes là pour le commenter. Cette équipe de France ne ressemble plus à rien, c’est elle qui fait fuir les gens. Les audiences ne sont pas en baisse à cause de nous.» La presse est unanime à ce sujet.

La Gazzetta : «Et l’Italie sourit»

L’Equipe titre par exemple «C’était zéro» dans son édition du jour, et revient dans ses pages sur «un match pénible et ennuyeux, dans une atmosphère lourde et souvent indifférente.» «Lenteur, maladresse et manque de créativité», résume le quotidien sportif, rappelant toutefois que les Bleus sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, et qu’une victoire par trois buts d’écart en Italie, improbable certes, leur permettrait même de finir premiers de leur groupe. «Et l’Italie sourit», envoie d’ailleurs La Gazzetta dello Sport ce matin, mettant en exergue la faible animation offensive tricolore et la suspension de Camavinga pour dimanche.

L’Espagne aussi a regardé ce match avec beaucoup d’attention, notamment… pour l’absence de Kylian Mbappé. «La France est coincée sans Mbappé dans un Saint-Denis désert», se désole Marca, qui a à peine souligné les premières minutes encourageantes des Bleus «Ils sont rapidement revenus à leurs anciennes habitudes pour finir de jouer dans une première mi-temps terriblement apathique». Le choix de sortir Camavinga, l’un des meilleurs sur la pelouse, a également surpris. «D’un point de vue sportif, il était incompréhensible que Deschamps l’ait retiré à 20 minutes de la fin.» Le constat est le même en France qu’à l’étranger.