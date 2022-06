Le PSV veut chiper Xavi Simons au PSG !

La suite après cette publicité

L'avenir du milieu de terrain néerlandais Xavi Simons semble de plus en plus incertain au Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'au 30 juin prochain, l'ancien du FC Barcelone devait prolonger son bail, mais l'urgence du dossier Kylian Mbappé avait obligé le directeur sportif de l'époque Leonardo à reporter les négociations avec son entourage.

Mais avec le départ du Brésilien et l'arrivée du nouveau conseiller sportif Luis Campos, les cartes sont rebattues et l'international U19 des Oranje (5 sélections, 3 buts) pourrait bien continuer sa carrière ailleurs. Nous vous informions en avril dernier que le Bayer Leverkusen était passé à l'offensive pour le numéro 34 du PSG. Néanmoins, c'est aux Pays-Bas qu'un intérêt s'est manifesté pour chiper le natif d'Amsterdam...

Le PSV veut Xavi Simons

D'après les informations du quotidien régional Eindhovens Dagblad, le PSV Eindhoven aurait jeté son dévolu sur le milieu offensif de 19 ans pour renforcer son entrejeu. Le nouvel entraîneur Ruud van Nistelrooy verrait en lui le successeur de l'international allemand et champion du monde 2014 Mario Götze, parti à l'Eintracht Francfort contre 4 millions d'euros.

Néanmoins, la publication néerlandaise ajoute que les Rouge-et-Blanc ne sont pas certains de trouver un accord avec les représentants du Parisien et auraient des alternatives en cas d'échec dans ce dossier. Son arrivée serait bénéfique à l'ancienne gloire de Manchester United, qui a déjà enregistré les signatures du gardien de but argentin Walter Benitez (ex-OGC Nice) et du latéral droit batave Ki-Jana Hoever (prêt des Wolves). Affaire à suivre.