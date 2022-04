Mercato PSG : le Bayer Leverkusen a fait une offre pour Xavi Simons

La suite après cette publicité

La victoire du PSG sur l'OM dans le Classique dimanche soir a sans doute résolu quelques maux de tête à Mauricio Pochettino. Manque d'envie, joueurs sur le reculoir, les stars du PSG terminent la saison en roue libre depuis l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, l'objectif numéro du club en début de saison. Sans réelle motivation avec la confortable avance, Messi, Neymar, Verratti, Mbappé & co vont donc devoir rester motivés sur les 5 derniers matches de la saison avant de tourner la page sur cette saison particulière à Paris. « Ça va être l’opportunité de lancer quelques jeunes joueurs sur le terrain et pour le futur du club et pour leurs avenirs. Ça va leur donner l’opportunité de jouer un peu plus en Ligue 1. C’est ce qui va être important. Je pense qu’on va trouver la manière de les motiver et d’être compétitifs jusqu’à la fin de la saison parce que je pense que les équipes que nous affronterons vont jouer quelque chose. Donc, ils (les joueurs) vont jouer ce match à fond », confiait l’entraîneur du PSG au micro de Prime Video dimanche soir sur la motivation du groupe parisien à 5 journées de la fin.

Edouard Michut et surtout Xavi Simons sont donc concernés et devraient même débuter face à Angers ce mercredi soir pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. L'occasion pour les deux joueurs de se montrer, à commencer par l'ancien espoir du Barça qui se trouve en fin de contrat dans moins de trois mois. Et l'enjeu est important pour Leonardo qui ne peut pas se permettre de voir un nouveau joueur "made in PSG" quitter Paris après le douloureux épisode Tanguy Kouassi d'il y a deux ans.

Le PSG est confiant, le Bayer Leverkusen passe à l'offensive

Le directeur sportif brésilien ne ménage pas ses efforts pour convaincre Xavi Simons de prolonger à Paris. Si l'international U19 néerlandais, apparu 7 fois en pro avec le PSG cette saison, n'aura pas de garanties de temps de jeu, Paris a l'intention de lui faire une vraie place dans son groupe pro. Selon nos informations, l'optimisme est de mise à Paris pour conserver le natif d'Amsterdam l'année prochaine.

Mais jusqu'au bout, Paris devra se méfier du FC Barcelone et d'un nouveau club bien connu du PSG qui entend bien jouer les troubles fêtes dans le dossier. Selon une source allemande, le Bayer Leverkusen a même déjà fait une offre au numéro 34 du PSG. Pour rappel, le Bayer avait déjà tenté de recruter un autre milieu de terrain parisien l'hiver dernier, Eric Junior Dina Ebimbé sans succès. Reste à savoir si le club de Moussa Diaby aura plus de succès cette fois-ci ou si Paris trouvera les arguments pour conserver sa pépite néerlandaise.