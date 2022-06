Mario Götze débarque à Francfort

La presse espagnole en parlait depuis des semaines, c'est désormais officiel. Mario Götze est de retour au pays et il s'est engagé avec l'Eintracht Francfort, lui qui était notamment convoité par Benfica. Le champion du monde, qui évoluait au PSV, a signé un contrat de trois ans avec le vainqueur de la Ligue Europa, arrivant pour un montant d'environ 4 millions d'euros.

« J’ai vraiment hâte de découvrir l’Eintracht Francfort. Ce club a connu une croissance extraordinaire et s’est engagé sur une voie passionnante et ambitieuse, sur laquelle je peux maintenant accompagner le club. Les discussions avec Markus Krösche et Oliver Glasner ont rapidement montré que nous avons et poursuivons les mêmes objectifs et les mêmes idées. Ce club a une grande base. Du stade aux supporters en passant par la ville, tout me convient. J’ai vraiment hâte de revenir en Bundesliga. De plus, nous avons la chance de jouer en Ligue des Champions », a lancé l'ancien du Bayern et du Borussia Dortmund dans le communiqué du club.