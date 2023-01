Un footballeur martiniquais arrêté avec 100kg de cocaïne !

«La drogue, c’est comme quand tu close your eyes et que tu traverses la rue». Reste à savoir si Jean-Manuel Nedra, milieu du club de L’Aiglon du Lamentin, club martiniquais de R1, a écouté Jean-Claude Van Damme au moment de passer la douane à l’aéroport de Roissy. Une chose est sûre, celui qui dispose d’une très belle notoriété de l’autre côté de l’Atlantique n’a pas échappé au contrôle. Résultat ? Une arrestation avec plus de 100 kg de cocaïne dans les valises.

La suite après cette publicité

Aux côtés de sa compagne au moment des faits, le 31 décembre dernier, le joueur de 29 ans n’a pas échappé aux radars. Une sacrée prise pour les douaniers qui ont découvert dans leurs bagages respectivement 50,7 kg et 53 kg de cocaïne, précise l’AFP. «Sans connaître son degré d’implication, nous avons appris qu’un de nos joueurs a été arrêté à Roissy pour passage de drogue», indique, de son côté, le club dans un message adressé à la presse locale. Présenté mercredi à un juge d’instruction en charge de l’enquête, le joueur a été placé en détention provisoire. Sa compagne a quant à elle été remise en liberté sous contrôle judiciaire.

À lire

Graham Potter relativise la défaite des Blues face à Manchester City