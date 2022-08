OL-Troyes : les compositions officielles

A partir de 21 heures, l'Olympique Lyonnais accueille Troyes au Groupama Stadium en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 (un match à suivre en direct sur notre site). Suite à son match reporté le week-end dernier à Lorient pour cause de pelouse impraticable, l'OL reste donc sur deux semaines sans jouer après sa victoire inaugurale face à Ajaccio (2-1). De son côté, l'Estac a très mal débuté la saison avec deux défaites à Montpellier (2-3) et face à Toulouse (0-3).

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Peter Bosz récupère Caqueret au milieu mais le Lyonnais débutera sur le banc car Tolisso est titulaire dans l'entrejeu avec Lepenant et Paqueta. Suspendu, Lopes laisse sa place à Riou dans la cage des Gones. Pour le reste, c'est du classique avec Lacazette devant bien entendu et la présence de Tagliafico à gauche de la défense. Côté Estac, Bruno Irles reste fidèle à son 5-4-1 mais doit composer sans le latéral Bruus, blessé et remplacé par Thierno Baldé. Rami retrouve lui une place de titulaire en défense alors qu'Ugbo va évoluer en pointe, ce qui fait reculer Mama Baldé au milieu.

Les compositions officielles

Lyon : Riou – Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico – Paqueta, Lepenant, Tolisso – Tetê, Lacazette, Toko Ekambi.

Troyes : Gallon – T. Baldé, Rami, Palmer-Brown, Salmier, Larouci – Tardieu, Kouamé, Odobert, M. Baldé – Ugbo.

Pour ce weekend de Ligue 1, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offerts et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.