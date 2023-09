OM : Christophe Bouchet ne comprend pas Longoria

La suite après cette publicité

Entre la démission de Marcelino, une direction menacée par des groupes d’ultras Marseillais et une rencontre cruciale face à l’Ajax Amsterdam (3-3) à gérer, l’OM est plus que jamais dans l’actualité du moment. Pas forcément pour les bonnes raisons. Face à la crise qui frappe de plein fouet le club phocéen, Pablo Longoria aurait pu, lui aussi, quitter le navire. Mais ce dernier a dernièrement annoncé rester à Marseille malgré les conditions chaudes actuelles. Un choix qui peut surprendre et que ne comprend pas Christophe Bouchet, ancien président de l’OM, qui s’est entretenu avec La Provence à ce sujet.

«C’est une décision un peu paradoxale par rapport à ce qu’il a dit, à ce qu’il a ressenti et que je comprends bien. Qu’on peut bien comprendre. Et quand on l’a vécu, encore mieux. Elle est un peu paradoxale parce qu’il a quand même acté dans l’interview qu’il a fait avec vous qu’il y avait un système complet qui ne lui convenait pas. Il paraît paradoxal - je ne trouve pas d’autre adjectif - de continuer ainsi. Ou alors après l’assurance de changements importants. Ou dans le club, ou dans sa relation avec les supporters, ou dans la relation avec son actionnaire. Je ne vois pas le fait générateur qui infirme tout ce qu’il a dit précédemment. Cette décision lui appartient. Elle va être compliquée à assumer dans les prochaines semaines, mais le sportif parlera, du coup. Le sportif va devenir un juge de paix important.»