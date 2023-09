Ajax - OM : les notes du match

Bousculé par les tensions entre la direction et les groupes d’ultras, l’Olympique de Marseille, invaincu en 5 journées de Ligue 1, faisait néanmoins son entrée en lice dans cette édition 2023-2024 de la Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, également dans la tourmente et auteur de son pire début de saison en championnat depuis des décennies. Pour ce faire, l’entraîneur intérimaire Pancho Abardonado, sur le banc phocéen après le départ de Marcelino et son staff, décidait d’aligner Azzedine Ounahi, grandement demandé par les supporters, dans le coeur du jeu dans un 4-3-3 guidé par un trio offensif Harit-Aubameyang-Ndiaye. Pourtant, le début de la rencontre était à mettre au crédit des Ajacides, mettant le pied sur le ballon avant de concrétiser son ascendant à la suite d’une bourde de Chancel Mbemba.

Ratant sa tête défensive dans sa moitié de terrain, le défenseur congolais laissait Carlos Borges s’emmener le ballon et crucifier Pau Lopez (1-0, 9e). Les Olympiens voyaient un peu le jour à la suite de l’ouverture du score adverse, avec notamment l’occasion ratée d’Aubameyang en face à face avec Jay Gorter (18e). De quoi laisser les Lanciers inscrire le but du break signé Steven Berghuis, seul à la reprise d’un corner mal dégagé (2-0, 20e). Quelques minutes plus tard, la réduction de l’écart venait enfin du pied de Jonathan Clauss, servi par Harit avant de transpercer la défense adverse et s’offrir sa première réalisation en Coupe d’Europe (2-1, 23e). Un but qui redonnait de la confiance aux offensifs marseillais, en témoignait la barre transversale trouvée par Iliman Ndiaye sur une nouvelle ouverture de son compère marocain Harit (29e).

L’OM surpris puis relancé

L’OM n’hésitait pas à profiter des espaces laissés et des premières relances ratées par la défense ajacide pour se projeter offensivement. D’abord imprécis de la tête sur un nouveau centre de Clauss (37e), PEA trouvait enfin le chemin des filets d’une belle frappe à ras de terre (38e) pour remettre les compteurs à zéro. Les Phocéens pouvaient même rentrer au vestiaire avec l’avantage au score mais Ounahi ne plaçait pas vraiment sa reprise de l’intérieur du pied dans la surface (45+2e). Au retour des couloirs de l’antre amstellodamois, les hommes en bleu tentaient de se reposer sur leur dernier quart d’heure intéressant dans le jeu, mais les lacunes défensives ressurgissaient et laissaient Kenneth Taylor reprendre le centre de Borges pour tromper Pau Lopez, qui ne pouvait que toucher le ballon du pied (3-2, 52e).

L’avantage repris par les poulains de Maurice Steijn leur redonnait de l’allant pour faire reculer les visiteurs dans leurs 30 derniers mètres, et ainsi retrouver sa domination du premier acte. Mais il suffisait d’un mouvement collectif achevé sur une frappe de Harit mise en échec pour redonner de la confiance aux siens (68e). Titularisé pour la première fois depuis un mois, Azzedine Ounahi se montrait volontaire et multipliait les frappes, sans grande réussite (5 tirs, 3 cadrés). Le buteur Taylor, trouvé dans le dos de la défense, était rejoint par Samuel Gigot, présent pour dégager le ballon en deux temps (75e). PEA s’offrait finalement un doublé, trompant Gorter d’une frappe puissante pour le but égalisateur (3-3, 78e). L’Ajax terminait même le match à 10 contre 11 après le deuxième avertissement écopé par Silvano Vos (90+1e), mais l’OM ne profitait pas de cette supériorité numérique malgré quelques occasions. En plein marasme, l’OM prend un bon match nul à Amsterdam avant de recevoir le PSG ce dimanche soir.

L’homme du match : Forbs (8) : fidèle à sa réputation, le jeune attaquant portugais a fait parler sa pointe de vitesse pour mettre les siens sur les bons rails. Profitant d’une déviation hasardeuse de Mbemba, le joueur de 19 ans a bien lu le coup pour s’offrir un face-à-face avec Lopez et ajuster tranquillement le portier marseillais (1-0, 9e). De bout en bout, l’ex-prodige de Manchester City a fait beaucoup de différences sur son côté droit. En seconde période, le Portugais a maintenu la même cadence et est à l’origine du troisième but des Hollandais. À l’issue d’un bon débordement côté droit, il distille un centre parfait en direction de Taylor qui n’a plus qu’à reprendre victorieusement le ballon (3-2, 52e). Un match complet et culotté pour le feu follet de l’Ajax. Remplacé par Avila (90e+3).

Ajax :

- Gorter (4,5) : titularisé dans le but en l’absence de Rulli, blessé, le portier hollandais s’est distingué sur la première occasion franche de l’OM en réalisant un arrêt décisif devant Aubameyang (19e). Malheureusement pour lui, il n’a fait que repousser l’échéance puisqu’il est battu par Clauss quelques minutes plus tard (2-1, 23e). Sauvé par sa barre transversale, il répond présent sur la reprise d’Ounahi (29e). S’il juge mal la trajectoire du ballon sur l’égalisation d’Aubameyang (30e), Gorter a réalisé par la suite plusieurs arrêts importants (45e+2, 68e) avant de concéder un troisième but à dix minutes de la fin (79e).

- Gaaei (3,5) : peu à l’aise dès le début de la rencontre, le Danois a affiché beaucoup de fébrilité dans la relance. Dominé dans l’intensité et en souffrance face à la belle activité d’Harit sur le côté droit en première période, le numéro 3 s’est contenté de défendre et n’a pas existé offensivement. Son marquage laisse à désirer, notamment sur la frappe de Ndiaye sur la barre (29e). Pas forcément plus séduisant au retour des vestiaires, il est passé à côté de sa rencontre.

- Sutalo (4) : positionné dans l’axe de la défense, le Croate est passé à côté de sa première mi-temps. Dans le dur, le défenseur de l’Ajax a constamment été pris dans son dos par des attaquants marseillais vifs. Il n’est pas exempt de tout reproche sur le premier but d’Aubameyang en laissant trop d’espace à Harit qui a tout le loisir de servir le Gabonais (30e). Dominé dans les airs, le numéro 37 de l’Ajax a toutefois était bon dans la relance (93% de passes réussies). Au retour des vestiaires, le joueur formé au Dinamo Zagreb a élevé son niveau de jeu dans la mesure où les Phocéens ont éprouvé des difficultés à approcher le but de Gorter avant de prendre l’eau sur l’égalisation marseillaise en seconde période (79e).

- Hato (4,5) : à l’image de son partenaire en défense centrale, le Néerlandais a éprouvé de grandes difficultés à contenir les projections adverses. Cependant, il s’est montré précis dans ses transmissions (95% de passes réussies), et ce, malgré le pressing haut imposé par les Marseillais. En seconde période, il a su annihiler quelques offensives adverses même s’il a beaucoup subi. Coupable d’une perte de balle au début de l’action qui aurait pu porter préjudice à ses partenaires, il se rattrape en effectuant un retour déterminant sur Vitinha pour l’empêcher de frapper au but (90e+4).

- Sosa (5) : au cœur d’une polémique depuis son transfert à Amsterdam, le latéral gauche de l’Ajax a livré une prestation mitigée. Confronté à Ndiaye sur son couloir, le Croate a été bousculé par la qualité de percussion et la vitesse du Sénégalais. Et pour cause, il a perdu l’ensemble de ses duels. Sur la réduction du score marseillaise, l’ancien joueur de Stuttgart est beaucoup trop passif devant Clauss qui s’infiltre aisément dans la surface néerlandaise avant de crucifier Gorter (23e). Malgré tout, le joueur de 25 ans a montré toute l’étendue de son talent sur corner en trouvant Berghuis à l’entrée de la surface pour le second but de l’Ajax (20e).

- Tahirovic (3) : plus discret que ses deux partenaires dans l’entrejeu, le numéro 33 de l’Ajax s’est montré beaucoup moins efficace dans la récupération. Fébrile dans la relance, le Bosnien a souvent fait les mauvais choix, à l’image de sa passe mal négociée qui aurait pu profiter aux Marseillais (29e). Remplacé à la mi-temps par Vos (2). Pour sa première apparition en Ligue Europa, le jeune joueur de 18 ans a fait encore moins bien que son prédécesseur. Agressif dans les duels, il est averti très tôt en seconde période (55e) avant d’écoper d’un deuxième avertissement en fin de partie, synonyme d’expulsion (90e).

- Berghuis (6,5) : le milieu de terrain expérimenté a tenu son rang. Costaud dans les duels et malgré quelques imprécisions dans ses transmissions, le Hollandais s’est globalement distingué par sa capacité à servir dans de bonnes conditions ses ailiers en première période. Il est aussi à l’origine du second but de l’Ajax. Sur un corner venant de la gauche, Berghuis se retrouve esseulé à l’entrée de la surface et place une demi-volée parfaite qui transperce Lopez (2-0, 20e). Moins influent dans la construction du jeu en seconde période, il est remplacé par Van den Boomen (84e).

- Taylor (6) : offensivement, il a su profiter des largesses défensives marseillaises pour se procurer quelques actions chaudes au cours du premier acte (20e, 25e). Toutefois, le jeune Néerlandais s’est souvent retrouvé en difficulté sur les contres adverses. Au retour des vestiaires, le Batave permet aux siens de reprendre l’avantage. Arrivé lancé dans la surface phocéenne, il reprend du pied droit et glisse le ballon entre les jambes de Lopez (3-2, 52e).

- Forbs (8) : voir ci-dessus.

- Bergwijn (5,5) : auteur d’un bon début de saison malgré les difficultés rencontrées par sa formation, le capitaine néerlandais a eu une bonne activité dans son couloir sans pour autant se mettre en évidence. Régulièrement entouré par trois Marseillais sur la gauche, l’ancien joueur de Tottenham a tenté de faire la différence en alertant Lopez de loin (18e, 44e), sans succès. En seconde période, il se procure une grosse occasion à l’issue d’un contre éclair mené par Brobbey, mais il manque de lucidité devant Lopez (67e). Son abattage défensif reste à souligner. Remplacé par Medic (90e+3).

- Brobbey (5,5) : fer de lance de l’attaque néerlandaise, le Batave n’a pas brillé offensivement, se procurant peu d’occasions en première période. Néanmoins, le buteur de l’Ajax a été impliqué dans la construction du jeu, n’hésitant pas à décrocher pour proposer des solutions à ses coéquipiers. Au retour des vestiaires, il a su exploiter les espaces laissés par ses adversaires pour exploiter sa vitesse en prenant davantage la profondeur. Sur un contre mené à vive allure, il est tout proche d’offrir le but du KO à Bergwijn (67e). Remplacé par Akpom (83e).

OM :

- Lopez (5) : un match à l’image de son niveau du moment. Irrégulier. Il ne quitte quasiment pas sa ligne dans son duel perdu avec Forbs (9e) mais maintient les siens en vie, un temps, sur cette grosse frappe de Taylor (19e). Il ne peut rien faire en revanche sur le but de Berghuis où sa défense est prise à revers (20e). Il est encore laissé au dépourvu sur le troisième but hollandais mais le ballon entre ses jambes ne le rend pas irréprochable. Il préserve aussi les chances de son équipe en sortant la tentative de Berghuis (66e). Un jeu au pied inégal.

- Clauss (6,5) : un coup-franc complètement gâché (15e) mais c’est bien lui qui relance son équipe en marquant un joli but après un numéro de soliste (23e). Il n’a jamais hésité à prendre son couloir pour apporter le nombre. Ses combinaisons avec Harit ont souvent fait avancer le jeu de l’OM ou même lors de cet excellent ballon pour Rongier (68e). Défensivement, il a assuré puisqu’il a assez rarement été inquiété, même s’il a eu plus de mal à finir car cuit physiquement.

- Mbemba (2,5) : une entame terrible puisque son erreur de lecture de balle offre l’ouverture du score précoce de l’Ajax (9e). Il se rattrape bien en repoussant ce centre dangereux (13e) et en assurant le coup sur quelques ballons aériens. Néanmoins, la présence de Brobbey l’a parfois gêné et sa fragilité du soir l’a de nouveau rattrapé sur ces mauvais contrôles (48e, 66e), sans conséquence cette fois. Il est aux abonnés absents sur le troisième but de l’Ajax.

- Gigot (5) : il commet une énorme faute de marquage sur le corner où Berghuis double la mise (20e). Un jeu long intéressant qui aurait pu être mieux exploité par ses coéquipiers, notamment Aubameyang (28e). Il s’interpose sur ce tir puissant de Berguis (44e) mais se trompe encore au marquage sur le troisième but amstellodamois (52e). Costaud dans les duels, il aura tout de même été le maillon fort de la défense marseillaise ce soir comme sur ce retour dans les pieds de Brobbey (63e).

- Lodi (3) : l’ancien de l’Atlético a connu une soirée très difficile. Mis dans le dur par Forbs dès les premières minutes, le Brésilien n’a jamais réussi à rectifier le tir face au jeune Portugais. Il doit notamment resserrer la distance de marquage sur le troisième but alors qu’il est pris de vitesse (52e). Dommage pour lui car il a eu quelques montées intéressantes mais toujours bien exploitées. Remplacé par Balerdi (79e) qui a évolué au poste de latéral gauche. Il a eu le temps de commettre une grosse faute évitable.

- Rongier (4,5) : le capitaine du soir a un peu déçu, même s’il termine mieux. Pris au dépourvu, comme l’ensemble de son équipe dès les premières minutes, le milieu de terrain a eu dû mal se reconcentrer. Il a connu un peu trop de déchet technique à l’image de ce ballon envoyé directement en touche alors qu’il n’y avait pas danger, ou même offensivement où il est apparu trop souvent sans solution. Il a également semblé un peu léger face à ses adversaires.

- Kondogbia (5,5) : un match difficile à évaluer même si on l’a senti de mieux en mieux au fil du match. Il a eu du mal au début à casser la dynamique adverse et s’est fait trouer sur certaines transmissions. Tout de même, il est parvenu au fil de la soirée à stabiliser son équipe en récupérant quelques ballons. Plutôt à l’aise balle au pied, il a offert un peu de progression dans le jeu de l’OM, sans être déterminant non plus. Remplacé par Vitinha (64e), lequel n’a pas eu grand chose à se mettre sous la dent si ce n’est ce dernier raid solitaire.

- Ounahi (4) : de retour dans le onze avec la venue d’Abardonado sur le banc, le Marocain évoluait dans un rôle assez offensif dans l’entrejeu. Son début de rencontre offre de belles promesses entre des percussions (6e) et des lancements de jeu intéressants. Malheureusement ça n’a pas duré. Il est certes à l’origine des deux buts de l’égalisation signés Aubameyang (38e, 78e) mais il a manqué trop de choses. L’ex-Angevin n’a pas toujours fait les bons choix comme sur cette frappe dans l’axe (34e), il doit mieux faire deux fois seul face au but (29e, 45e+3) ou encore sur ce contre avec cette passe dans le dos de Clauss (48e) et celle directement en touche.

- Ndiaye (4) : encore un match moyen pour l’ancien joueur de Sheffield United. Trop discret, il souffre de la comparaison avec ses autres partenaires offensifs. Il doit notamment bien mieux faire sur cette passe d’Harit qu’il contrôle mal malgré son tir sur la barre à la fin de l’action (29e). Un très bon retour dans sa surface dans les pieds de Forbs (47e). Remplacé par Veretout (64e) qui n’a pas réussi à élever le jeu de son équipe même si c’est lui qui décale Aubameyang sur le troisième but.

- Aubameyang (6,5) : son début de match est très difficile tant il a gâché les munitions. Il en a pourtant eu à la pelle entre ce duel complètement raté face à Gorter (19e) et cette reprise de la tête hors cadre (37e). En plus de cela, il rate ses contrôles sur deux situations de contre intéressantes (28e, 35e) mais il trouve enfin le chemin du but d’un joli tir taclé (38e). Il a de nouveau des opportunités qu’il ne parvient pas toujours à convertir (60e, 74e) mais égalise à nouveau (78e) avant de sortir, remplacé par Correa (79e).

- Harit (7,5) : lui aussi profitait du départ de Marcelino pour revenir dans l’équipe de départ. Un choix plutôt judicieux d’Abardonado puisque l’ancien Nantais aurait été le principal animateur du jeu marseillais. Il est à l’origine du but de Clauss (23e) puis de l’opportunité de Ndiaye (29e) ou encore de ces centres à destination d’Aubameyang (31e, 37e). Il est à nouveau récompensé en étant à la passe pour l’égalisation du Gabonais (38e). Il est encore très présent dans le jeu marseillais en seconde période, comme sur ce ballon pour Aubameyang (74e) et ses nombreuses combinaisons avec Clauss. Remplacé par Mughe (79e).