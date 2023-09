Le nouveau communiqué incendiaire des associations de supporters de l’OM

La suite après cette publicité

L’heure est toujours aussi grave à l’Olympique de Marseille. À quelques heures de débuter sa campagne européenne sur la pelouse de l’Ajax (21h) et ce sans entraineur puisque Marcelino a fait ses valises, remplacé par l’intérimaire Jacques Abardonado, le club subit de plein fouet la crise institutionnelle débutée lundi soir. Les relations se sont considérablement détériorées entre la plupart des associations de supporters et la direction.

Les choses se sont à nouveau envenimées hier soir entre les premières déclarations de Rachid Zeroual, l’un des meneurs historiques des South Winners, et Christian Cataldo des Dodger’s. Les deux hommes niaient les menaces de mort dont auraient fait l’objet les membres de la direction, Pablo Longoria et Javier Ribalta en tête. Le président marseillais a également pris la parole dans un entretien accordé à La Provence où il dénonce les coups de pression de groupes de fans.

Les associations énumèrent les problèmes constatés

Ces derniers ont publié un long communiqué, écrit en concertation avec la plupart des associations : Fanatics, South Winners, Amis de l’OM, Dodger’s et Handi Club OM. Il manque le Commando Ultra 84 qui ne s’est pas associé à ce message public. Encore une fois, les groupes réfutent les menaces de mort qui auraient été proférés et mettent en avant les nombreux problèmes constatés ces derniers mois au sein du club.

Le communiqué complet :

Peuple Olympien,

L’heure est grave et il convient désormais de faire toute la lumière sur les problématiques soulevées lors de la réunion qui s’est tenue à la Commanderie ce lundi 18 septembre 2023.

Rappelons que cette rencontre entre les groupes de supporters et la Direction de l’Olympique de Marseille devait initialement porter sur l’organisation des prochains déplacements ; cependant, des préoccupations beaucoup plus graves ont donné lieu à des interrogations restées sans réponse, occasionnant ainsi la colère de nos collectifs.

Nous constatons que de nombreuses informations erronées et fallacieuses ont circulé malgré le huis clos de la rencontre.

En conséquence, nous nous devons de rétablir la vérité face à des propos diffamatoires d’une gravité sans nom : aucune « menace de mort » ou « menace de violence » n’a jamais été proférée à l’encontre des dirigeants, de leur famille ou de quiconque. Nous nous réservons le droit de saisir l’autorité judiciaire à l’encontre de toute personne physique ou morale qui aurait l’intention de continuer à relayer cette information diffamante.

Outre le jeu déplorable de l’OM et les choix stratégiques discutables de la Présidence depuis le début de la saison, les discussions se sont rapidement portées sur les nombreux dysfonctionnements du Centre de formation.

Notre mécontentement fait suite au témoignage accablant de parents d’enfants jouant au centre de formation. Ces derniers ont décrit des méthodes d’encadrement douteuses qui auraient été mises en place par la nouvelle équipe gestionnaire du Campus, notamment, et sans que cette liste soit exhaustive : la carence du Centre de formation obligeant les parents à financer par eux même les équipements textiles des jeunes filles ou les plateaux-repas de ces dernières lors de déplacements, des sanctions punitives dégradantes qui auraient été infligées à la Section féminine, … Ces agissements rapportés par les parents laissent à craindre d’autres pratiques plus inquiétantes encore.

La Direction de l’OM s’est enfermée dans un mutisme face à toutes les problématiques et interrogations soulevées par les groupes de supporters, il a notamment été question :

Du motif de la rupture de contrats de 36 joueurs du Centre de formation, tous d’origine marseillaise, et ce depuis juin 2023 ;

De l’influence oppressante qui serait exercée par certain(s) agent(s) auprès des jeunes contrats pro ;

du silence entretenu sur les raisons ayant conduit la Direction de l’OM à éconduire des joueurs professionnels historiques ;

du mécontentement des supporters face à l’augmentation du prix de l’abonnement justifié uniquement par une probable qualification en Ligue des champions

de la présence récurrente de certaine(s) société(s) dans de nombreux transferts au sein du club ;

des innombrables changements d’entraineurs engendrantnécessairement l’instabilité de l’équipe ;

Nous ne pouvons plus nous taire : il ne faut pas confondre intimidation et défense des intérêts de nos joueurs et de nos couleurs.

Notre cri d’alarme face aux dérives inquiétantes notamment dénoncées par les joueurs du centre de formation et leurs familles ne pourra servir de prétexte à l’éventuelle démission de l’équipe dirigeante qui ne semble pas vouloir faire face à ses responsabilités.

Les Groupes de supporters font partie intégrante de l’histoire du Club. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui reconnaissent notre travail, qui nous soutiennent et qui continuent de le faire.

Nous avons toujours été les fers de lance des intérêts de notre club et de notre ville … n’en déplaise à qui que ce soit, nous resterons fidèles à nos idées.

FANATICS, MTP, SOUTH WINNERS, AMIS DE L’OM,

DODGERS", HANDI CLUB OM

Ce nouveau communiqué ne va pas faciliter les choses pour que les différentes composantes du club se rapprochent. Longoria refuse pour le moment d’abandonner son poste de président mais le contexte est toujours plus tendu. L’Espagnol est en plus de cela soutenu par Frank McCourt, qui s’est exprimé un peu plus tôt dans la journée. On a connu plus serein à l’heure où la situation sportive de l’OM est très loin d’être catastrophique.