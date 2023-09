OM : Frank McCourt tape du poing sur la table

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, l’OM a encore une fois montré qu’il était un club à part, pour le meilleur et pour le pire. Après le triste 0-0 contre Toulouse au Stade Vélodrome, la colère des supporters s’est abattue sur le coach espagnol Marcelino et la direction olympienne. Lundi, une réunion très tendue a eu lieu entre les groupes de supporters avec Rachid Zeroual, président des South Winners, à l’initiative. Ce dernier a exprimé son mécontentement devant Pablo Longoria notamment face à la gestion de l’OM. Une réunion violente qui a poussé Marcelino a démissionné, estimant qu’il ne pouvait travailler parfaitement dans ces conditions.

De son côté, Pablo Longoria, choqué par cette histoire, a décidé de se mettre en retrait de son rôle de président de l’OM tout comme son bras droit Javier Ribalta. Ils n’ont pas fait le déplacement à Amsterdam pour le match d’Europa League. Le dirigeant espagnol a décidé de se livrer ce jeudi matin dans les colonnes de la Provence. Il évoque les gros problèmes qui gravitent autour de l’OM tout en expliquant qu’il n’avait pas l’intention de démissionner pour le moment. «Dans les conditions actuelles, c’est très difficile d’avoir un projet et il est impossible de travailler. Je n’ai pas proposé ma démission à Frank McCourt. Malgré tout ce qu’on dit sur moi, je ne suis pas quelqu’un qui regarde ses intérêts personnels. Si je suis mêlé à tout ça, c’est parce que je suis le président de l’OM. Je représente une institution. J’ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités. Comme je l’ai toujours fait», a-t-il notamment déclaré.

Après la communication de Pablo Longoria, c’est au tour du propriétaire de l’OM Frank McCourt de sortir du silence. Et sa parole était très attendue par les supporters. L’homme d’affaires américain a d’abord décidé d’apporter son soutien à son président avant de taper du poing sur la table. «Au cours des sept dernières années, j’ai eu le privilège de posséder et de gérer l’Olympique de Marseille, l’un des clubs sportifs les plus emblématiques et les plus passionnants du monde. Je suis fier de ce que nous avons accompli, en particulier ces dernières années sous la direction de Pablo Longoria, et c’est pourquoi j’ai tenu à respecter son souhait de s’exprimer publiquement et de dire la vérité. Je suis également reconnaissant à tous les salariés talentueux qui travaillent sur le terrain et en dehors pour renforcer cette organisation. La réunion de lundi entre le Directoire de l’OM et les représentants des groupes de supporters aurait dû être l’occasion de se réunir pour défendre les intérêts du club. Au lieu de cela, elle s’est transformée en une démonstration alarmante d’agression, les membres du Directoire de l’OM ayant fait l’objet de menaces de violence. Face à cette situation, je soutiens fermement Pablo Longoria et nous nous efforçons de déterminer la meilleure marche à suivre pour le club et les membres de son équipe. Soutenir le Directoire, le personnel et les joueurs de l’OM, qui sont les garants du succès continu de notre club, est et restera ma priorité absolue. Ce soutien implique la garantie de leur sécurité et d’une atmosphère saine, propice à la victoire», a-t-il d’abord expliqué.

Frank McCourt en a aussi profité pour réclamer des changements profonds pour permettre à l’OM de se développer encore plus. Car pour le moment, le propriétaire américain regrette des comportements qui empêchent Marseille d’être un club qui gagne. «La situation qui s’est produite lundi et qui nous a menés à la démission de Marcelino et de son staff est inacceptable et, malheureusement, elle n’est pas le seul exemple de comportement qui aille à l’encontre de la mission de notre club. Notre objectif est de gagner sur le terrain, de rassembler et d’inspirer le peuple marseillais. L’incident de lundi n’en est qu’un parmi tant d’autres qui sapent les fondations et le bon fonctionnement du club, et rendent la réalisation de nos objectifs beaucoup plus difficile. Notre gestion de l’OM nous a appris qu’un changement profond est nécessaire pour donner au club une véritable chance de se développer sans entrave à long terme. Ce changement nécessite un soutien collectif fort, à l’intérieur et à l’extérieur de l’OM. Seul le changement permettra à l’OM de conserver son identité tout en continuant à construire un club de la stature que nos supporters et la ville de Marseille méritent », peut-on également lire dans ce communiqué. Des mots forts qui confortent bien Pablo Longoria et qui confirment le mal profond qui touche l’OM.