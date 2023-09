OM : Rachid Zeroual sort du silence

La suite après cette publicité

C’était une sortie qui était très attendue par tous les suiveurs de l’Olympique de Marseille. Accusé par des supporters et quelques observateurs d’être l’un des responsables de la crise au club, Rachid Zeroual, leader historique des South Winners, s’est exprimé auprès de l’AFP. Le quinquagénaire se défend et nie les menaces de mort dont auraient fait l’objet les dirigeants olympiens lors de la fameuse réunion de lundi soir qui a déclenché la tempête.

«A aucun moment je n’ai proféré des menaces de mort à quiconque, ni moi ni personne», explique-t-il dans un premier temps, avant de développer. «On posait des questions et on avait pas de réponse. Donc c’est vrai que je leur ai dit: "Si c’est vrai et que vous ne nous donnez pas de réponse, moi je demande votre démission, parce que c’est beaucoup plus grave. Si c’est du harcèlement psychologique sur les enfants et les parents, vous devriez démissionner, dégager du club comme on le dit à la marseillaise"»

À lire

OM : Pablo Longoria va s’exprimer ce jeudi

South Winners et Dodger’s sur la même ligne

En conflit avec Pablo Longoria, mais aussi Javier Ribalta, Zeroual réclame de discuter avec l’étage du-dessus, c’est à dire ni plus ni moins que Frank McCourt, le propriétaire américain du club phocéen. «Nous voulons rencontrer l’actionnaire principal qui est Frank McCourt. Il faut qu’il vienne au plus rapide pour écouter ce qu’on a à lui dire.» Dans ce papier de l’AFP, le meneur des South Winners n’est pas le seul à s’exprimer. Christian Cataldo des Dodger’s fait part de son mécontentement également.

La suite après cette publicité

«Il n’ y a pas eu de menace de mort, abonde le Marseillais. C’est vrai qu’on a parlé de l’équipe, de ce qu’il se passe en ce moment. (…) C’est vrai qu’ils sont restés blafards et sans réponse, autant sur le point technique que sur les questions du centre de formation soulevées par Rachid (Zeroual)». La fracture est donc bel et bien ouverte entre certaines associations de supporters influentes à Marseille, et la direction du club. Et l’équipe joue demain face à l’Ajax, sans Marcelino, qui a fait ses valises dans la journée…