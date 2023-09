Pablo Longoria reste à l’OM !

La suite après cette publicité

C’est sans doute l’épilogue d’une semaine particulièrement agitée du côté de la Canebière. Remis en cause par des groupes d’ultras marseillais (Fanatics, South Winners, Amis de l’OM, Dodger’s et Handi Club OM) depuis lundi soir et la tenue d’une réunion où auraient été proférées des menaces de mort à l’encontre des membres de la direction, Pablo Longoria a pris la parole lors d’une conférence de presse organisée au dernier moment à la Commanderie ce vendredi.

Dans ce contexte, l’avenir du président de l’OM était clairement remis en cause. Mais, après quelques jours de réflexion, et alors qu’il a toujours le soutien inconditionnel de Frank McCourt, le propriétaire du club, l’Espagnol a pris la décision de rester à son poste. «Je m’exprime en tant que président de l’OM. Je tiens d’abord à souligner l’état d’esprit de l’équipe hier à Amsterdam. Je vis des journées compliquées. Je m’exprime avec le cœur mais dans le costume du président de l’OM.»

Longoria est soutenu par McCourt

«Lundi, c’était inadmissible mais c’est la conséquence d’une série d’évènements. (…) J’ai eu une très longue conversation avec Frank McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont affiché un soutien inconditionnel. Tous ces soutiens me font chaud au cœur sincèrement, et montrent une nouvelle fois, l’amour et la passion qu’il y a autour du club et de cette ville. Ça me donne beaucoup d’énergie et j’ai décidé de poursuivre ma mission. Je serai à Paris pour le match (de Ligue 1 contre le PSG).»

Patron du club depuis mars 2021, Longoria a remporté un bras de fer qui semblait très mal engagé en début de semaine. Les supporters séditieux doutaient de sa probité. Ils lui reprochaient certaines décisions comme la gestion du centre de formation, des prix d’abonnements revus à la hausse, ou encore de faire appel aux mêmes agences en ce qui concerne les transferts, en plus des nombreux changements d’entraineurs. Le choix de Marcelino a d’ailleurs failli lui être fatal.

Nommé en juin, le coach espagnol n’aura tenu que 7 matches toutes compétitions confondues. Outre l’élimination au 3e tour de qualifications de Ligue des Champions, Marcelino était la cible de critiques par rapport à ses choix d’hommes et de tactique. À travers lui, c’est surtout Longoria que les supporters visaient. Ils n’auront pas eu sa peau, à défaut d’avoir déclenché une sacrée tempête qui aura enclenché le remplacement de Marcelino par l’intérimaire Jacques Abardonado. Et ce n’est sans doute pas terminé.