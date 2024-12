Ruben Amorim annonce que Manchester United joue le maintien

Triste matinée du côté de Manchester United ce mardi. De nouveau battu par Newcastle ce lundi soir (2-0), le club mancunien a enchaîné une quatrième défaite d’affilée toutes compétitions confondues pour terminer l’année 2024 et pointe désormais au quatorzième rang de la Premier League. De quoi amener le coach portugais Ruben Amorim à tirer la sonnette d’alarme et d’évoquer la course au maintien : «c’est vraiment clair. C’est l’un des moments les plus difficiles de l’histoire de Man United et nous devons l’aborder avec honnêteté.»

Disposant de sept points d’avance sur Ipswich Town qui est premier non relégable, Manchester United n’est pas encore en danger, mais va devoir vite retrouver le chemin de la victoire. «Quand vous avez ce genre de moments, surtout dans les grands clubs, c’est vraiment difficile de renverser la situation, surtout quand vous n’avez pas beaucoup de temps pour entraîner les bases, pour faire face aux moments difficiles. Nous devons donc reconnaître notre position, la façon dont vous voyez la ligue, tout le monde peut battre tout le monde. Nous devons donc nous engager et nous concentrer sur la survie», a ajouté Ruben Amorim.