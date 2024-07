RC Lens : Elye Wahi rend fou la Premier League

L’été dernier, le RC Lens avait frappé fort. Suite au départ de Loïs Openda au RB Leipzig, le club artésien n’avait pas lésiné sur les moyens en déboursant 30 millions d’euros sur Elye Wahi. Excellent du côté de Montpellier (32 buts et 9 offrandes en 92 matches), le jeune attaquant était la pépite en constant progrès à ce poste en Ligue 1. Si le mariage semblait idéal, il n’a finalement jamais eu lieu. Tel un corps étranger, le natif de Courcouronnes n’aura jamais trouvé le fil la saison dernière avec seulement 12 buts et 4 passes décisives en 32 matches.

La suite après cette publicité

Souvent brouillon devant le peu et assez rarement utile dans la construction du jeu lensois, Elye Wahi a vécu un exercice compliqué et il n’en était pas inquiet. «Douter, je ne pense pas que ce soit le mot. Depuis mon arrivée, je mets tous les ingrédients pour performer. J’ai eu des moments plus compliqués, mais le staff, l’équipe et aussi les supporters m’ont aidé. Enchaîner sur les trois derniers matchs avec trois buts, c’est ce que j’ai toujours espéré. J’ai tout ce qu’il faut pour avancer. Mon arrivée à Lens n’a pas été facile ; à Montpellier, les consignes n’étaient pas les mêmes. J’ai eu besoin d’un temps d’adaptation. Je savais que j’allais être attendu, notamment à cause du coût de mon transfert, mais je ne me suis pas posé de questions», expliquait-il en fin de saison dernière.

À lire

Chelsea prend une grande décision avec Enzo Fernández

Trois clubs anglais se sont positionnés

Depuis, les choses ont évolué du côté du RC Lens avec notamment le départ de Franck Haise et l’arrivée de Will Still sur le banc à sa place. Du côté des finances, cela a aussi évolué puisque Lens aimerait bien vendre cet été. Principale valeur marchande de l’équipe (35 millions d’euros), Elye Wahi est évidemment un candidat idéal pour un transfert. Pourtant, cela était assez calme jusque-là, mais ça s’est accéléré sur ces derniers jours. Pisté la saison dernière par Chelsea avant d’aller à Lens, Elye Wahi est toujours dans le viseur des Blues.

La suite après cette publicité

Outre cet intérêt des pensionnaires de Stamford Bridge, deux autres écuries anglaises entendent jouer le coup à fond. Ainsi, comme le dévoile L’Equipe, West Ham est aussi à l’affût alors que Michail Antonio (34 ans) et Danny Ings (32 ans) sont sur la pente déclinante. Promu en Premier League et face à l’âge avancé de Jamie Vardy (37 ans), Leicester aimerait également se renforcer dans le secteur offensif. À l’heure actuelle, Lens qui s’est accordé avec le joueur pour un départ n’a toujours pas reçu la moindre offre, mais cela commence à bouger du côté de l’Angleterre pour Elye Wahi.