Chelsea : la piste Elye Wahi relancée

Après une première saison contrastée au Racing Club de Lens, avec 12 buts et quatre passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues, Elye Wahi pourrait déjà aller voir ailleurs. Comme l’été dernier, l’ancien attaquant de Montpellier est pisté par Chelsea, d’après L’Équipe. Malgré leur nombre pléthorique d’avant-centres (Jackson, Nkunku, Broja, Fofana…), les Blues souhaiteraient encore se renforcer à ce poste.

Un second club, dont l’identité n’a pas été révélée, serait venu aux renseignements pour l’international espoir (11 sélections). Néanmoins, le club artésien ne souhaite pas s’en séparer pour l’instant. Le discours de Will Still, le nouvel entraîneur lensois, comptera sûrement dans la décision de Wahi.