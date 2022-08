Bayern : le message d'adieu de Tanguy Kouassi

La suite après cette publicité

Tanguy Kouassi vient tout juste de rejoindre le Séville FC en provenance du Bayern Munich. Après deux saisons en Bavière et 28 matchs, le défenseur central international français U20 de 20 ans (10 sélections/1 but) s'installe en Andalousie jusqu'en 2027. L'ancien Titi Parisien a laissé un message d'adieu aux supporters bavarois :

« Merci beaucoup pour les quelques années que j'ai pu passer ici, dans ce grand club et cette grande ville. J'ai apprécié chaque moment avec mon équipe, le personnel et bien sûr les fans. Pendant cette période, j'ai grandi non seulement en tant que joueur, mais surtout en tant qu'être humain. C'était une grande expérience pour moi que je n'oublierai jamais. Maintenant je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur ! S'il vous plaît, restez en bonne santé ! »