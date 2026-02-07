Jean-Michel Aulas rappelé à l’ordre par la FFF

Jean-Michel Aulas échappe à une sanction plus lourde. Le Conseil national de l’éthique de la FFF s’était autosaisi après les propos du candidat à la mairie de Lyon, qui avait évoqué la construction d’un nouveau stade à La Duchère. Une sortie jugée sensible au regard de ses fonctions de vice-président de la Fédération, alors qu’il lui avait été expressément demandé de ne pas mêler football et campagne électorale, afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Après examen, le CNE a finalement opté pour un simple avertissement. Dans un communiqué, l’instance précise avoir « rappelé par courrier à M. Aulas la nécessité de respecter les règles tenant à éviter que le football soit utilisé à des fins électorales », avant de décider de « classer le dossier ». Un rappel à l’ordre sans conséquence disciplinaire pour l’ancien patron de l’OL, qui en a immédiatement pris acte.