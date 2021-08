PSG : Kylian Mbappé plus proche que jamais du Real Madrid ?

La suite après cette publicité

« Je ne sais pas s'il va venir. Je me fiche de ce qui va se passer. J'ai une très bonne et très forte équipe. Les joueurs me donnent beaucoup de bonheur. Je suis concentré là-dessus. » Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé (22 ans) avant le match face à Levante, l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a préféré botter en touche. En coulisses, l’Italien s’est peut-être frotté les mains.

Annoncé intransférable cet été par le Paris Saint-Germain malgré un contrat se terminant en juin 2022, Kylian Mbappé peut-il refaire le coup de 2017 ? Pour rappel, le PSG avait officiellement réussi à enrôler le crack de l’AS Monaco le 31 août, soit le dernier jour du mercato. Cette année, un scénario similaire pourrait se produire.

Si la volonté du club parisien d’aligner le trio Mbappé-Messi-Neymar est toujours là, RMC Sport nous a appris hier que le club de la capitale serait enfin ouvert à l’idée d’un transfert en cas de belle offre. Le nom du Brésilien d’Everton, Richarlison, a même été évoqué pour remplacer le Français. Tout va-t-il s’accélérer alors qu’il ne reste plus qu’une semaine avant la fermeture du marché ?

Le plan merengue se passe comme prévu

Pour la presse madrilène, il y a matière à se réjouir ce matin. AS et Marca n’affirment pas pour autant que l’opération est sur le point d’être bouclée, mais pour les deux quotidiens, la venue du Bondynois à Madrid cet été est plus que probable. « Mbappé plus que jamais possible », écrit Marca. « Le Qatar et Paris se sont rendus compte qu’ils dirigeaient un club mais qu’il y a un joueur qui veut aller à Madrid », poursuit le journal.

De son côté, AS se félicite de voir un Mbappé « plus proche que jamais du scénario tant désiré par le Real Madrid », et ajoute que les Merengues attendront le dernier moment pour lancer leur offensive. Et ce n'est pas tout puisque le journal ajoute que les récents événements autour de Cristiano Ronaldo favoriseraient le scénario : CR7 à Paris et Mbappé au Real. L’optimisme est donc plus que jamais présent. Et maintenant que le PSG semble avoir entrouvert la porte à Mbappé, la Casa Blanca et les médias madrilènes ne vont pas se faire prier pour s’engouffrer dans la brèche.