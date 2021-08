PSG : Richarlison pour pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé ?

Si le mercato estival fermera ses portes dans un peu plus d'une semaine, la prolongation de Kylian Mbappé (22 ans) au Paris Saint-Germain demeure toujours un sujet aussi sensible. Alors que l'attaquant parisien a dernièrement refusé une offre de prolongation démentielle, prévoyant un contrat de 5 ans plus une année supplémentaire en option, ainsi qu'une revalorisation salariale, les dirigeants du club de la capitale peuvent légitimement s'inquiéter de son avenir au PSG, lui qui est toujours convoité par le Real Madrid. De quoi anticiper d'ores et déjà un potentiel départ.

Selon les informations de RMC Sport, le club francilien penserait ainsi à Richarlison (24 ans) afin de pallier une éventuelle issue négative dans le dossier KM7. Le PSG serait déjà entré en contact avec l'entourage de l'attaquant brésilien d'Everton. Ami d'un certain Neymar, ce dernier aurait d'ailleurs soufflé le nom de son compatriote au sein du club parisien. Par ailleurs, si le PSG parvenait à conserver le natif de Bondy cet été - à moins de recevoir une offre suffisamment importante des Madrilènes dans la dernière ligne droite du mercato - il pourrait alors décider de relancer les négociations quant à une éventuelle prolongation dès le début du mois de septembre, et ce, jusqu'en janvier minimum, date à laquelle l'international français pourrait déjà officiellement s'engager avec un autre club et ne le rejoindre qu'en juin prochain.