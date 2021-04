Chelsea - Porto : les compositions sont là

Victorieux 2-0 contre Porto lors du quart de finale aller de Ligue des Champions, Chelsea entend transformer l'essai ce soir. Recevant les Lusitaniens à l'Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Séville, les hommes de Thomas Tuchel optent pour un 3-4-2-1. Edouard Mendy prend place dans les cages derrière Cesar Azpilicueta, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Reece James et Ben Chilwell occupent les rôles de pistons tandis que Jorginho et N'Golo Kanté assurent le double pivot. Devant, Kai Havertz est soutenu par Mason Mount et Christian Pulisic.

La suite après cette publicité

De son côté, le FC Porto fait dans du classique avec Agustin Marchesin comme dernier rempart. Il peut compter sur Wilson Manafa, Pepe, Chancel Mbemba et Zaidu Sanusi en défense. Sergio Oliveira fait son retour au milieu du terrain aux côtés de Marko Grujic, Mateus Uribe et Otavio. Enfin, Moussa Marega est associé en attaque à Jesus Corona.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Chelsea : Mendy - Azpilicueta, Silva, Rüdiger - James, Jorginho, Kanté, Chilwell- Mount, Pulisic - Havertz

FC Porto : Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Grujic, Oliveira, Uribe, Otavio - Corona, Marega