Liga : le Séville FC tenu en échec sur la pelouse de l'Espanyol

Ce dimanche à 14h, l’Espanyol (14e) recevait le Séville FC (2e) pour le compte de la 25e journée de Liga. Les Catalans, en bleu et blanc, débutaient en 4-1-4-1 alors qu’en face, les Sévillans en tenue rouge évoluaient en 4-3-3. Dans un début de match très rythmé, aucune des deux formations ne réussissaient à faire la différence. C’était finalement Séville qui trouvait la faille : Papu Gomez, rentré quelques minutes plus tôt après la blessure d’Anthony Martial (26e), servait parfaitement l’Espagnol Rafa Mir, qui reprenait le ballon de volée au second poteau et trompait Diego Lopez (1-0, 36e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score de 1-0.

En début de seconde mi-temps, les Barcelonais revenaient rapidement dans le match grâce à Sergi Darder : l’ancien Lyonnais reprenait un centre de Oscar Gil et plaçait parfaitement un puissant coup de tête imparable pour Bono (1-1, 50e). Les deux équipes multipliaient alors les tentatives mais plus la rencontre avançait, plus les esprits s’échauffaient sur la pelouse, à tel point que Monsieur Fuertes expulsait Jules Koundé après un second carton jaune (76e). À dix contre onze, les Andalous réussissaient à conserver le score malgré la pression de la formation catalane. Avec ce match nul, Séville, toujours deuxième, laisse le Real Madrid prendre six points d’avance au classement, l’Espanyol conserve sa 14e place avant les autres matchs de la journée.