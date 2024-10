FC Barcelone, Brésil : Raphinha cartonne tout sur son passage !

Trouver meilleur joueur que Raphinha en ce début de saison n’est pas mission aisée. Dans le viseur de nombreuses écuries, à commencer par l’Arabie saoudite, lors du dernier mercato estival, le numéro 11 du FC Barcelone sortait pourtant d’un exercice 2023-2024 globalement contrasté. De quoi envisager un départ. Auteur de 10 buts et 13 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le gaucher d’1m76 - gêné par quelques blessures - était en effet davantage considéré par Xavi comme un joker de luxe qu’un titulaire indiscutable. Oui mais voilà, sous les ordres d’Hansi Flick, l’ancien joueur du Stade Rennais revit pleinement en ce début de saison. Pilier essentiel du collectif dirigé par l’ex-sélectionneur de l’Allemagne, l’international brésilien (27 sélections, 7 buts) brille de mille feux et ne cesse de torturer les défenses adverses.

Grand artisan de la première place actuellement occupée par les Blaugranas en Liga, Raphinha peut, aujourd’hui, se targuer de 6 buts et 6 passes décisives après 11 matches toutes compétitions confondues. Des performances remarquables - à l’image de son nouveau récital contre Alavés juste avant la trêve - qui lui ont finalement logiquement assuré une place au sein du groupe convoqué par Dorival Júnior. Absent lors du dernier rassemblement de la Seleção, le joueur de 27 ans a ainsi fait son retour pour disputer les deux rencontres face au Chili (11 octobre) puis contre le Pérou (16 octobre) dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026.

Raphinha affole les compteurs !

Titulaire face à la Roja, dans la nuit de jeudi à vendredi, Raphinha a d’ailleurs été l’un des grands artisans du succès arraché par le Brésil face à des Chiliens valeureux (2-1). Un succès permettant aux siens de remonter à la 4e place du classement. Dans un rôle de numéro 10, le joueur passé par Leeds United a, en effet, une nouvelle fois démontré toute son aisance technique et sa classe dans la construction du jeu. Une rencontre où l’intéressé aurait même pu être récompensé d’une nouvelle réalisation après avoir éliminé Brayan Cortés et marqué dans le but vide mais l’arbitre de la rencontre revenait finalement à une position de hors-jeu au départ de l’action. Qu’importe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Brésil 13 9 2 4 1 4 11 9 9 Pérou 6 9 -7 1 3 5 3 10

Raphinha prouve, aujourd’hui, qu’il est sur un petit nuage. Pour le plus grand bonheur des Culers, du Brésil mais également de son architecte, Dorival Jr. «Raphinha, bien qu’il joue sur l’aile, a toujours beaucoup attaqué les espaces. Il a peut-être été le seul joueur de la Copa America (aux États-Unis), avec Endrick, qui occupait très bien les espaces. Raphinha à l’intérieur pourra nous soutenir dans le secteur du milieu de terrain», rappelait, à ce titre, le sélectionneur de la Selecao, bien décidé à surfer sur la «très belle dynamique» de son protégé avec Barcelone. Une chose est sûre, Raphinha ne compte pas s’arrêter là et le Pérou est d’ores et déjà prévenu…