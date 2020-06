Mediapro a déjà trouvé ses futures têtes d'affiche

Si la LFP a annoncé l'ouverture d'un mercato spécial entre clubs français, un autre bat son plein dans l'Hexagone : celui des médias. Nouveau venu dans l'horizon du football français, Mediapro arrive avec de fortes ambitions. La chaîne espagnole a donc mis la main sur les droits de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conference en plus d'une collaboration avec TF1. Mediapro a ainsi nommé sa chaîne principale Téléfoot. Un accord qui permet au duo star Bixente Lizarazu - Grégoire Margotton de se retrouver présent sur la chaîne lors de 20 affiches de Ligue 1. Des annonces fortes mais le recrutement ne fait que commencer.

D'après les informations de L'Equipe, Mediapro a déjà bien avancé dans sa recherche de journalistes et consultants en vue de son lancement. La constitution de la grille des émissions va pouvoir avancer sereinement après de longs mois de réflexion. Jean-Michel Roussier, le responsable éditorial et Julien Bergeaud, le directeur général de la chaîne, ont identifié les profils qu'ils voulaient engager. Approché depuis un moment, Anne-Laure Bonnet de beIN Sports devrait arriver avec ses collègues Smaïl Bouabdellah et Thibault Le Rol. Marina Lorenzo va arriver en provenance de Canal + tandis que Pierre Nigay de L'Équipe se verra confier une émission en deuxième partie de soirée. Julien Momont et Saber Desfarges de RMC Sport sont également parmi les futures recrues de Mediapro.

Niveau commentaire, c'est Smaïl Bouabdellah et Julien Brun qui vont débarquer en provenance de beIN Sports. Commentateurs vedettes de RMC Sport, Éric Huet et Luigi Colange ont également répondu positivement aux approches. Autres dossiers importants, les arrivées de consultants. Si Canal + a réussi à conserver Eric Carrière et Habib Beye, Franck Sauzée va venir. Benoît Cheyroux de RMC Sport serait de son côté en négociations. Des anciens joueurs trentenaires-quarantenaires vont également venir puisque Mathieu Bodmer, Florent Balmont et Benjamin Nivet auraient donné leur accord alors que ça avance aussi avec Fabrice Abriel. Enfin, les noms de Mickaël Ciani et Jérémie Bréchet ont également été cités par L'Equipe. Un recrutement assez large mais qui reste en suspens pour l'instant puisque la chaîne attend les dates définitives de la prochaine saison de Ligue 1 avant d'officialiser les annonces. Mediapro se donne les moyens de ses ambitions.