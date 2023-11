PSG : Cris encense Milan Skriniar

Plutôt solide depuis son arrivée cet été en provenance de l’Inter, Milan Skriniar s’est très vite adapté aux exigences du Paris Saint-Germain. Que ce soit sur le terrain, mais aussi en dehors, où sa capacité à parler italien lui a permis de vite nouer des liens avec certains de ses partenaires. Apprécié de Luis Enrique, le défenseur central de 28 ans l’est aussi par Cris, ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais, qui pour Le Parisien, a analysé le début de saison du Slovaque. «Je suis globalement content de tout ce qu’il montre. Je l’analyse par rapport à sa mentalité, sa manière de jouer : c’est un joueur costaud dans les duels, un guerrier qui se fond bien dans le style de Luis Enrique, surtout avec Marquinhos, qui est plus technique. La paire est complémentaire. J’apprécie son côté physique (1,87 m) : quand il est dans les duels, il est à fond, il ne va pas lever le pied, c’est un joueur puissant.»

«Son agressivité et sa puissance vont aider le PSG en Ligue des Champions face à des équipes physiques. Se faire respecter, mettre de l’impact, c’est ce qui a manqué à Paris par le passé. Dans la relance, je trouve que c’est propre. Il est net dans ses sorties de balle, il trouve les milieux, il ne panique pas. Là où je l’attends un peu plus, c’est sur les coups de pied arrêtés. Un joueur de sa taille doit marquer quatre-cinq buts par saison. Maintenant, il faut lui laisser le temps pour qu’il s’adapte totalement à ce championnat. Quand je suis arrivé en France, je regardais les attaquants que j’allais affronter, pour savoir s’ils prenaient la profondeur, s’ils étaient performants de la tête. Tout ça, Skriniar va également l’assimiler. Il va prendre les informations au fur et à mesure. Il va davantage faire attention, cadrer son vis-à-vis, prendre la profondeur…», explique Cris, avec toute son expérience.