La direction d’Al-Ittihad veut faire un joli cadeau mercato à Karim Benzema

Les tensions se sont un peu apaisées. Ces derniers mois, Karim Benzema a traversé de grosses zones de turbulences du côté de l’Arabie saoudite. La vedette d’Al-Ittihad a ainsi souvent été critiquée par ses supporters, mais surtout, il y a eu des clashs avec ses entraîneurs. D’abord, avec Nuno Espirito Santo, démis de ses fonctions puisque la direction s’est rangée du côté du Français. Puis, avec Marcelo Gallardo, avec qui le ton est clairement monté, à tel point que l’entraîneur argentin l’a même écarté du groupe.

Depuis, l’ancien de l’OL et du Real Madrid a retrouvé la compétition, avec un match face à Al-Riyadh puis un duel de Ligue des Champions asiatique face à Navbahor Namangan. Deux rencontres compliquées pour KB9, qui n’a plus marqué depuis le 15 décembre dernier. Son club retrouve d’ailleurs des couleurs après une première partie de saison décevante. De quoi satisfaire le Français aussi, puisque ces derniers temps, plusieurs médias expliquaient que Benzema était déçu du niveau de son équipe, et qu’il attendait que sa direction renforce le vestiaire avec d’autres recrues.

Des demandes qui ont visiblement été entendues. Comme l’explique le média espagnol Relevo, le club de Djeddah, qui compte déjà N’Golo Kanté ou Fabinho dans ses rangs, prépare un autre grand coup. Al-Ittihad a ainsi l’intention d’enrôler Marc-André ter Stegen, le portier du FC Barcelone. Une offre officielle a déjà été formulée à l’Allemand, de retour dans le onze catalan après une blessure à l’épaule qui l’a éloigné des terrains pendant plus de deux mois.

Le joueur est à l’aise à Barcelone, mais l’offre juteuse des Saoudiens pourrait logiquement lui faire revoir ses plans de carrière, lui qui est sous contrat jusqu’en 2028. De son côté, le Barça pourrait accueillir une grosse proposition avec les bras ouverts, puisque la situation financière de l’écurie catalane est difficile. À noter que c’est Ramon Planes, ancien dirigeant du Barça et aujourd’hui à Al-Ittihad, qui s’occupe de cette opération. Mais nul doute que Karim Benzema serait ravi de retrouver son ancien rival catalan du côté de Djeddah…