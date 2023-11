Renan Lodi estime avoir progressé depuis qu’il est à l’OM

Les matchs s’enchaînent et Renan Lodi n’a pas encore pris l’envergure attendue lors de sa signature, lui qui a débarqué cet été en provenance de l’Atlético de Madrid contre 13 M€. Le latéral gauche rend pour le moment des performances décevantes, à l’image de son match contre l’AEK Athènes ce jeudi en Ligue Europa où il a semblé, une fois de plus en difficultés. Pourtant, selon lui, il est en phase de progression.

«Dès mon arrivée, j’avais dit lors de la conférence de presse que je devais m’améliorer défensivement. Avec Marcelino ou Gattuso, je me suis amélioré. Je ne peux pas vous donner un aspect en particulier. C’est plus un ensemble. Je pense que je défends mieux et c’est ce qui me permet de mieux attaquer également», répond le Brésilien en conférence de presse à la veille du déplacement à Lens (20h45).