LdC : Sadio Mané va débuter sur le banc face au PSG

Avec les absences de Neymar, qui ne devrait plus rejouer sous les couleurs parisiennes jusqu’à la fin de saison, et de Presnel Kimpembe, le PSG se présentera diminué sur la pelouse de l’Allianz Arena, pour arracher une qualification en quarts de finale de C1, mercredi soir. Mais côté Bayern Munich, le groupe n’est pas au complet non plus. De retour dans le groupe après une longue blessure juste avant le Mondial 2022, Sadio Mané n’est pas certain de débuter ce match retour.

Julian Nagelsmann a confirmé qu’il devrait débuter sur le banc, sauf amélioration de dernière minute pour le Sénégalais de 30 ans. «Il a de plus en plus de rythme. Je ne pense pas qu’il commencera, mais aucune décision n’a encore été prise à ce sujet. Les remplaçants doivent aussi apporter de l’impact, marquer des buts, en fonction de ce dont nous avons besoin. Il peut aussi changer le cours du match depuis le banc s’il ne commence pas», a expliqué Nagelsmann.

