Chelsea : Ruben Loftus-Cheek tout proche de s’engager avec l’AC Milan

L’AC Milan tente de faire son mercato en Premier League. Et plus précisément, à Chelsea. Alors que les Milanais sont déjà très intéressés par le profil de Christian Pulisic, un autre joueur des Blues plaît aux dirigeants des Rossoneri : Ruben Loftus-Cheek. Et selon la Gazzetta dello Sport, le transfert serait quasiment conclu entre les deux parties et sera annoncé avant le week-end.

La suite après cette publicité

Le média italien parle d’une opération autour de 16 millions d’euros plus des bonus pour le milieu de terrain anglais. Depuis ses débuts en 2014 avec le club londonien, le joueur de 27 ans a toujours évolué en Premier League. Il a été notamment prêté à Crystal Palace et à Fulham FC. Avec Chelsea, il a disputé au total 154 matches et inscrit 13 buts.

À lire

AC Milan : Fodé Ballo Touré plaît à Fulham !