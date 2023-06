OL : une très mauvaise nouvelle dans le dossier Christian Pulisic

La suite après cette publicité

Avec une saison encore décevante, dans le jeu, comme dans les résultats, l’Olympique Lyonnais n’a pas réussi à se qualifier pour une Coupe d’Europe. De quoi sérieusement compliquer la tâche pour le mercato estival, étant donné que les joueurs préféreront s’orienter vers une destination qualifiée en Coupe d’Europe pour la saison à venir. Pourtant, John Textor, le nouveau président de l’OL, avait assuré vouloir frapper fort cet été pour rendre l’équipe plus compétitive.

Récemment, on apprenait qu’Eagle Football, le groupe propriétaire de l’OL, discutait depuis plusieurs semaines avec Christian Pulisic. L’ailier américain de 24 ans est en échec du côté de Chelsea et sa situation ne devrait pas s’arranger de si tôt avec les multiples recrues des Blues dans son secteur de jeu. L’ancien attaquant de Dortmund n’a débuté que huit rencontres cette saison et pourrait donc se relancer ailleurs, surtout que Chelsea a besoin de liquidité.

À lire

Chelsea : Ruben Loftus-Cheek tout proche de s’engager avec l’AC Milan

Chelsea demande 20 M€ pour Christian Pulisic

Sauf que l’OL n’est pas le mieux armé dans ce dossier. D’abord, John Textor et le club rhodanien doivent encore trouver 130 millions d’euros pour s’assurer un passage sans encombre devant la DNCG, le gendarme financier du football français. L’OL n’a pas encore l’argent nécessaire à l’heure actuelle et devra, en plus, faire face à la forte concurrence. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic est actuellement plus proche d’un départ pour l’AC Milan.

La suite après cette publicité

En effet, le club milanais a de l’avance sur ce dossier et peut proposer une meilleure offre à Chelsea pour l’Américain, dont Mauricio Pochettino souhaite se séparer. Notamment car l’AC Milan va fracasser son record de vente en cédant Sandro Tonali, son milieu de terrain, à Newcastle, contre 70 M€ hors bonus. Une aubaine pour les Blues, alors que l’OL ne pourrait pas suivre financièrement. Pour rappel, Chelsea accepterait de le céder pour 20 millions d’euros.