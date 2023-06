L’OL et John Textor veulent réaliser le gros coup Christian Pulisic

Après une saison décevante avec encore une fois une qualification manquée en Coupe d’Europe, l’OL veut profiter du mercato estival pour se construire une équipe compétitive. Si pour le moment le club est surtout concentré par l’idée de réussir son passage devant la DNCG le 28 juin prochain car il faudra vendre des joueurs (Lukeba en tête de liste), la direction lyonnaise pense aussi aux futures recrues de l’été. Et John Textor, qui sera logiquement très attendu après le rachat du club, a commencé à avancer sur une première piste.

Selon les informations de l’Equipe, Eagle Football, le groupe multiclub propriétaire de l’OL, discute depuis plusieurs semaines avec… Christian Pulisic. L’ailier américain de 24 ans est en échec du côté de Chelsea. Et sa situation ne va pas s’arranger de si tôt avec les multiples recrues des Blues dans son secteur de jeu. L’ancien attaquant de Dortmund n’a débuté que 8 rencontres cette saison et sera donc sur le départ cet été surtout que Chelsea a besoin de liquidité.

20 millions pour Pulisic

Acheté plus de 64 millions en 2019, Chelsea accepterait de le céder pour 20 millions d’euros selon les indiscrétions de L’Equipe qui ajoute que John Textor et sa bande ont entamé un travail de séduction pour convaincre leur compatriote américain de signer à l’OL. Ce dernier n’est pour le moment pas fermé à l’idée. Les Américains ont pour objectif de frapper un grand coup en ramenant la star américaine dans leur projet.

Mais pour réussir cette manœuvre, il va falloir trouver de bons arguments. Car l’OL, en plus de ne pas avoir une grande marge financière, va devoir surtout réussir à passer devant la concurrence qui n’est autre que l’AC Milan, la Juventus ou encore Naples. L’Équipe ajoute d’ailleurs que dans l’entourage du joueur, on évoque aussi la volonté du joueur de rester en Premier League alors que Crystal Palace, qui appartient à Eagle à hauteur de 46%, reste une option possible.