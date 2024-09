Gareth Southgate pourrait quitter le football

Après avoir échoué deux fois de suite en finale de l’Euro, Gareth Southgate a rendu son tablier de sélectionneur de l’Angleterre. Lassé par les critiques et en poste depuis 8 ans, il était temps de tourner la page et apporter un nouvel élan à des Three Lions toujours en quête d’un premier titre depuis 1966. Southgate lui attend son heure pour rebondir. Avant l’été, il était question pour lui de prendre la suite d’Erik ten Hag du côté de Manchester United. Le Néerlandais a finalement prolongé son contrat mais son début de saison n’est pas bon, et son avenir est de nouveau remis en cause. De là à faire appel à l’ancien patron de la sélection anglaise ? Ce n’est pas d’actualité pour le principal intéressé.

Il affirme même que faire un pas de côté, en dehors du football, lui ferait du bien. « J’ai beaucoup d’opportunités, je suis très ouvert d’esprit », déclare-t-il à Sky Sports. « Cela peut être dans le football, mais ça peut aussi être en dehors du football. Je vais juste prendre un peu de temps, me ressourcer, recharger les batteries et partir de là. Je pense qu’en ce moment, les gens savent que j’ai besoin de retrouver mon énergie. » Southgate est désormais détaché de l’actualité. « Je pense que c’était probablement le bon moment pour changer » poursuit le manager de 54 ans. « Je n’ai plus besoin de parler de l’équipe maintenant. Je dois laisser les autres prendre le relais, leur donner l’espace nécessaire pour mener l’équipe vers de nouveaux défis. »