Ligue 2 : Caen et Amiens enchaînent, l’ASSE lance sa saison

Ce samedi, le troisième multiplex de Ligue 2 de la saison avait lieu et pullulait d’enjeux différents. Avec huit rencontres au programme, le spectacle se devait d’être au rendez-vous. Par exemple, Amiens, qui recevait Bastia, se devait d’enchaîner sur son début de saison idyllique avec une troisième victoire de rang. Après une première demi-heure disputée, ce sont les Picards qui ont ouvert le score grâce à une nouvelle réalisation de Louis Mafouta (1-0, 36e). Malgré l’égalisation d’Issiar Dramé juste avant la pause (1-1, 44e), les locaux ont repris l’avantage grâce à l’ancien Rennais Jérémy Gélin (2-1, 48e). Un but qui leur ont ainsi permis de faire la passe de trois.

Les ouailles d’Omar Daf sont juste derrière Caen. Les Normands étaient en déplacement à Concarneau ce samedi et ont gagné sur la plus petite des marges. Face à de valeureux bretons, les hommes de Jean-Marc Furlan ont tâtonné lors du premier acte mais s’en sont remis à leur goleador Alexandre Mendy, encore buteur sur penalty (1-0, 54e). Ali Abdi a permis aux siens de faire le break dans les ultimes instants du match (2-0, 90+2e). Avec ce succès, le Stade Malherbe truste la première place du classement. Alors que certains enchaînent les victoires, d’autres glanent leur premier succès de la saison. Saint-Etienne et QRM se donnaient rendez-vous dans la Loire ce samedi avec cet objectif en tête. Et, grâce à un doublé d’Ibrahim Sissoko sur penalty (29e, 45+1e), l’ASSE a lancé sa saison à domicile contre Quevilly-Rouen Métropole. Malgré la réduction de l’écart de Balthazar Pierret (54e), les Verts ont tenu bon et se donnent un bol d’air après un début de saison compliqué. QRM reste avec zéro point.

Caddy lance son aventure annécienne à merveille, le PFC n’y arrive pas

Dans le même temps, le Pau FC s’est imposé à domicile face au Paris FC, deuxième équipe encore à zéro point cette saison. Défaits lors des deux premiers matches de la saison, les Franciliens ont enchaîné avec un troisième revers de suite. Alors que l’ouverture du score de Beusnard a mis les Palois sur de bons rails, Khalid Boutaïb a entériné la victoire des siens en seconde période. De son côté, Annecy a glané sa première victoire de la saison en battant Dunkerque à domicile. Un succès qui s’est dessiné en cinq minutes lors du deuxième acte avec un but d’Antoine Larose (1-0, 55e) puis de la recrue Warren Caddy (2-0, 59e), arrivé en milieu de semaine.

Dans les autres rencontres de la soirée, Laval s’est imposé à domicile face à Rodez grâce à un but tardif signé Baldé (81e). Grenoble et Troyes s’affrontaient également dans une rencontre entre deux équipes amenés à lutter pour la montée dans les prochains mois. Malgré une rencontre animée, les deux équipes se sont quittées sur un score vierge. Pour finir, Valenciennes glane son premier point de la saison avec un nul vierge face à Guingamp.

Classement live Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Caen 9 3 6 3 0 0 6 0 2 Amiens 9 3 3 3 0 0 4 1 3 Grenoble 7 3 3 2 1 0 3 0 4 Pau 6 3 3 2 0 1 5 2 5 Laval 6 3 0 2 0 1 3 3 6 Troyes 5 3 2 1 2 0 5 3 7 Auxerre 4 3 2 1 1 1 6 4 8 Bastia 4 3 2 1 1 1 4 2 9 Guingamp 4 3 2 1 1 1 4 2 10 Ajaccio 4 2 1 1 1 0 2 1 11 Annecy 4 3 0 1 1 1 4 4 12 Rodez 4 3 0 1 1 1 3 3 13 Dunkerque 4 3 -2 1 1 1 3 5 14 ASSE 3 3 -1 1 0 2 3 4 15 Angers 2 3 -1 0 2 1 2 3 16 Bordeaux 2 2 -2 1 0 1 1 3 17 Concarneau 1 3 -3 0 1 2 0 3 18 Valenciennes 1 3 -6 0 1 2 1 7 19 QRM 0 3 -3 0 0 3 1 4 20 Paris FC 0 3 -6 0 0 3 0 6 Voir le classement complet

Les résultats du multiplex

Valenciennes 0-0 Guingamp :

Annecy 2-0 Dunkerque : Larose (55e), Caddy (59e), Testud (90+2e)

Laval 1-0 Rodez : Baldé (81e)

Grenoble 0-0 Troyes :

Concarneau 0-2 Caen : Mendy (54e), Abdi (90+2)

Amiens 2-1 Bastia : Mafouta (36e), Gélin (48e) / Dramé (44e)

Saint-Etienne 2-1 QRM : Sissoko (29e, 45+1e) / Pierret (54e)

Pau 2-0 Paris FC : Beusnard (37e), Boutaïb (63e)