OL : Tony Parker veut remettre le club sur le toit de la France

Aujourd'hui ambassadeur de l'Olympique Lyonnais à l'étranger et notamment aux États-Unis, Tony Parker est déjà bien intégré. L'ancien basketteur des San Antonio Spurs travaille déjà en étroite collaboration avec le président du club, Jean-Michel Aulas. Et c'est d'ailleurs lui qui pourrait succéder à l'homme fort des Gones dans quelques années. Présent sur RMC ce mercredi, le président de l'ASVEL en a donc dit un peu plus sur son avenir et ses objectifs pour l'OL. Et Tony Parker voit les choses en grand.

«Ils ont gagné beaucoup de titres dans les années 2000. Ça fait longtemps qu’il n’y a plus eu de titre de champion de France (le dernier date de 2008, ndlr). La Ligue des champions reste un objectif toujours très important pour l'OL. C'est essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club. Avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements auront été faits, on aura plus de moyens à mettre dans le sportif. Il faut continuer à être patient, beaucoup de choses ont été mises en place. Dans les trois-quatre ans on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive», a expliqué l'homme de 38 ans dans l'émission «Team Duga». Rendez-vous dans quelques années...