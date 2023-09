Le Havre est toujours à vendre

Ces dernières années, le football français est en pleine révolution et plusieurs clubs historiques changent de propriétaire. Cet été, Strasbourg a beaucoup fait parler après son rachat par le fond américain Blue & Co qui possède également Chelsea. Le cas de Sochaux, bien sûr, vendu cet été après la menace du dépôt de bilan ou plus récemment ceux de l’OL, Bordeaux ou encore Lorient ont fait parler.

Et selon les informations de l’Informé, Le Havre pourrait bien être le prochain club français vendu. En effet, le président Vincent Volpe souhaite bien vendre le club et profiter de la montée en Ligue 1 pour toucher une belle somme. Il y a deux ans, l’homme d’affaires américain souhaitait 30 millions d’euros pour vendre le club. Avec la montée dans l’élite du football français, Volpe réclame désormais 40 millions selon le quotidien local. Une grosse somme qui se justifie par la hausse des droits TV perçus par la formation havraise cette saison alors que le club se porte plutôt bien financièrement depuis quelques temps également.