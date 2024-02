PSG : l’hommage de Nasser Al-Khelaïfi à Artur Jorge

Ce jeudi est un triste jour pour le Paris Saint-Germain puisque Artur Jorge nous a quittés à l’âge de 78 ans. À la tête du club francilien entre 1991 et 1994 puis lors de la saison 1998/1999, il aura remporté la Ligue 1 entre 1994 et la Coupe de France en 1993 avec le club de la capitale. Il a su aussi briller avec le FC Porto (triple champion du Portugal et vainqueur de la C1 en 1987) et le CSKA Moscou (Supercoupe de Russie), lui qui aura aussi dirigé le Benfica et des sélections comme la Suisse, le Portugal et le Cameroun.

La suite après cette publicité

À la retraite depuis 2015, il nous a donc quitté des suites d’une maladie. Alors que le PSG avait déjà rendu hommage à un grand homme de l’histoire du club, son président Nasser Al-Khelaïfi s’est aussi exprimé : «au nom de la famille du Paris Saint-Germain je tiens à rendre un hommage sincère à notre ancien entraîneur Artur Jorge, qui nous a malheureusement quittés. Artur a joué un rôle important dans notre histoire et nous lui serons toujours reconnaissants de sa contribution. Nous nous souviendrons de lui pour sa passion, son exigence et sa culture du haut niveau qu’il a amenées à Paris. Le Paris Saint-Germain présente à sa famille et à ses amis ses plus sincères condoléances.»