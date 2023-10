FC Barcelone - Shakhtar Donetsk : les compositions sont là

Suite de la 3e journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec de jolies affiches. Le FC Barcelone reçoit le Shakhtar Donetsk. A domicile, les Espagnols optent pour un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. En défense on retrouve Joao Cancelo, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Marcos Alonso. L’entrejeu voit les présences de Fermín López, Oriol Romeu et Ilkay Gündogan. Seul en pointe, Joao Félix est placé juste devant Lamine Yamal et Ferran Torres

Le club ukrainien s’articule dans un 4-1-4-1 avec Dmytro Riznyk comme dernier rempart derrière Yukhym Konoplya, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko et Irakli Azarovi. Taras Stepanenko est placé en sentinelle. Seul en pointe, Danylo Sikan est soutenu par Oleksandr Zubkov, Artem Bondarenko, Heorhii Sudakov et Dmytro Kryskiv.

Les compositions

FC Barcelone : Ter Stegen - Cancelo, Araujo, Martinez, Alonso - Fermin, Romeu, Gündogan - Yamal, Félix, Torres

Shakhtar Donetsk : Riznyk - Konoplya, Bondar, Matviyenko, Azarovi - Stepanenko - Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv - Sikan