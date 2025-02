L’annonce du Bayern Munich sur Florian Wirtz

Il sera encore l’une des grandes attractions du mercato l’été prochain. À seulement 21 ans, Florian Wirtz fait déjà partie des joueurs les plus désirés, et ce n’est pas un hasard s’il est à ce jour évalué comme étant le septième plus cher de la planète par le site spécialisé Transfermarkt (140 millions d’euros). Aujourd’hui, le milieu offensif allemand n’a jamais exprimé publiquement une envie de départ, et il répète même régulièrement son envie de poursuivre à Leverkusen.

Pour autant, le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou même le Bayern Munich ont toujours été associés à son nom, à des degrés variés, même s’ils connaissent chacun la complexité de ce dossier. Dans un entretien accordé à BILD, le président d’honneur du Bayern Munich, Uli Hoeneß, l’a justement reconnu, tout en avouant que son club était bien sur l’international allemand : «on veut Wirtz. Mais il y a trois parties impliquées : nous (le Bayern Munich), Leverkusen et le joueur. Il a un contrat à long terme avec Leverkusen, et j’évalue les chances à 10%.» Discours de façade ou réel pessimisme ? Les prochains mois devraient nous donner quelques réponses.