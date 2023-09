Le Stade Brestois signe définitivement Yan Marillat

Le Stade Brestois s’offre un dernier renfort alors que le mercato estival s’est achevé le 1er septembre dernier. En effet, le club breton vient d’annoncer la signature définitive du gardien de but Yan Marillat (29 ans), déjà à l’essai au sein de l’équipe professionnelle depuis la dernière trêve internationale. Souvent doublure du côté du Nîmes Olympique ou encore à l’AS Béziers, le portier natif de la Tronche a déjà disputé 79 rencontres entre la Ligue 2 et le National.

«Le gardien de but de 29 ans, libre de tout contrat, passé notamment par l’AS Bézier et le Nîmes Olympique a rejoint officiellement les rangs des Rouge & Blanc. À la recherche d’un 3ème gardien pour compléter son effectif, le Stade Brestois avait profité de la dernière trêve internationale pour prendre le joueur à l’essai. Yan Marillat a rempli toutes les cases et s’est donc engagé pour une saison avec Brest. Il portera le numéro 16. Bienvenue à lui !», peut-on lire dans le communiqué du SB29.