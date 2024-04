Nantes - OL : les compositions officielles

La 28e journée de Ligue 1 se conclut dans une Beaujoire à huis clos ! Nantes accueille l’OL à 20h45 pour une affiche entre deux clubs qui regardent dans des directions opposées. Les Canaris, 15es à 2 points du barragiste Lorient, veulent s’éloigner de la zone rouge et comptent sur le retour de Kombouaré sur le banc pour réussir l’opération maintien. Les Lyonnais, finalistes en Coupe de France et transfigurés en 2024, peuvent revenir à une longueur de Marseille et Rennes ce soir.

Pour ce match, Kombouaré conserve le 11 qui s’est imposé à Nice dimanche dernier (2-1). Mohamed et Abline devraient donc être associés devant Mollet. Sissoko, Augusto et Chirivella formeront le milieu de terrain devant la charnière Comert-Castelletto. Du côté de l’OL, Pierre Sage change 3 hommes après la demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes (3-0). Maitland-Niles retrouve son couloir droit, Tolisso est au milieu associé à Caqueret et Matic et Lopes retrouve sa place dans le but.

Suivez ce match en direct commenté sur Foot Mercato

Les compositions

Nantes : Lafont - Amian, Comert, Castelletto, Cozza - Sissoko, Augusto, Chirivella (cap.) - Mollet - Abline, Mohamed

Lyon : Lopes - Maitland-Niles, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Nuamah, Lacazette (cap.), Benrahma

