Le PSG se penche sur Nordi Mukiele

Ce n'est pas un secret, le Paris Saint-Germain va s'atteler à recruter des défenseurs cet été, en fonction de ce que le mercato et ses finances lui permettent. Il y a deux jours, nous vous dressions la liste de plusieurs latéraux surveillés de près par le club francilien, auxquels il convient de rajouter Alex Telles, le latéral gauche qui serait tout proche de s'engager. Il faut dire qu'un vrai manque avait été constaté sur les ailes, un manque d'autant plus criant que Thomas Meunier et Layvin Kurzawa sont en fin de contrat en juin. De même, dans l'axe, Thiago Silva pourrait quitter le club, même si des discussions ont été récemment ouvertes.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, travaille donc sur le sujet et une nouvelle piste est révélée par Sky Germany. En effet, Paris a Nordi Mukiele dans le viseur. On parle bien là du défenseur français de 22 ans qui évolue au RB Leipzig depuis 2018. Débarqué en provenance de Montpellier contre un chèque de 16 M€, Mukiele s'est imposé comme un élément solide du club est-allemand, friand de jeunesse.

Souvent aligné côté droit, et même piston droit dans le système à trois centraux utilisé par l'entraîneur Julian Nagelsmann, Mukiele est également capable d'évoluer dans l'axe de la défense. Selon Sky, une offre est attendue prochainement en provenance du PSG, mais le RB Leipzig n'a pas programmé la perte de cet élément cet été. Contrairement à Dayot Upamecano, qui est déjà fortement courtisé, en Angleterre et en Espagne. Affaire à suivre donc.