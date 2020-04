L’arrêt total des compétitions n’empêche pas le football de continuer. Avant le confinement, Leonardo avait dressé un certain nombre de constats préalables. L’un d’entre eux mène aux carences au poste de latéral droit. Le directeur sportif, et ce n’est pas nouveau, n’est pas un fan inconsidéré de Thomas Meunier. Dans ce contexte, et au-delà des autres dossiers ouverts, le marché des latéraux sera donc observé d’ici la fin de l’été. Le dirigeant brésilien a commencé à activer son réseau.

Le nom du Turinois Mattia De Sciglio (27 ans) a été réactivé ces derniers jours. C’est un ancien dossier de nouveau étudié par le Paris Saint-Germain. Dans les dernières heures du mercato l’hiver dernier, Leonardo avait échangé avec la Juventus Turin mais l’opération n’avait pas abouti. Selon nos informations, le PSG est revenu à la charge ces derniers jours. Des échanges ont eu lieu avec son représentant. Auteur de 12 matchs cette saison avec la Vieille Dame, le latéral droit italien est très apprécié par Leo depuis son passage à l’AC Milan. Mais il n’est pas le seul joueur courtisé.

Marusic observé, Hakimi intéressé

Le directeur sportif a dressé une liste de quelques noms dans laquelle figure notamment Ola Aina. Auteur d’une saison plutôt réussie avec le Torino (25 matchs, 2 passes décisives), l’international nigérian pourrait être attiré à l’idée de rejoindre le club de la capitale et ses énormes moyens ne laissent pas indifférent le défenseur, qui se sait à un tournant de sa carrière. Formé à Chelsea, l’international nigérian de 23 ans, lié jusqu’en 2023, présente aussi l’avantage d’avoir également un passeport anglais. En plus d’Aina, Paris a avancé, aussi, sur la piste de l’international monténégrin de la Lazio, Adam Marusic (27 ans). Le PSG l’a fait superviser à plusieurs reprises cette saison. Sous contrat jusqu’en 2022, le latéral droit pourrait vouloir rester en cas de qualification de la Lazio en Ligue des champions. Un autre joueur plaît fortement aux décideurs parisiens : Achraf Hakimi. L’aventure allemande de l’international marocain de 21 ans est un succès total. Prêté au Borussia Dortmund depuis l’été 2018, il doit revenir au Real Madrid, où son avenir n’est pas encore tranché.

Personne à Paris n’a oublié sa prestation éblouissante lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions face à Dortmund (2-1), en février dernier. Arrière droit virevoltant, il a aussi l’âme et les qualités techniques d’un ailier. Cela tombe bien car Leonardo l’a placé tout en haut de sa short-list. Et même si aucun contact officiel n’a eu lieu jusqu’à présent, le dirigeant parisien est convaincu qu’il aurait sa place sur le flanc droit d’une défense à cinq. Cela tombe bien car selon nos informations, Hakimi et son entourage sont très intéressés par le projet sportif parisien. Mais sur ce dossier, le PSG doit faire face à deux types d’obstacles. D’abord, la concurrence de plusieurs grands clubs européens et notamment Chelsea. Ensuite, le fait qu’il soit apprécié par Zidane pourrait compliquer la donne. Leonardo a du temps devant lui pour choisir sa cible privilégiée et passer à l’action.