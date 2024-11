Qualifs CAN 2025 : le Maroc atomise le Lesotho, la Tunisie tombe contre la Gambie

Pour cette 6e et dernière journée de qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations, les groupes A et B jouaient leur dernier match ce lundi soir. Dans un groupe A sans réel enjeu, la Tunisie s’est fait surprendre par la Gambie après un but rapide de Ceesay (1-0, 17e), qui ne change rien au classement puisque les Tunisiens étaient assurés d’être deuxièmes, derrière la Gambie et Madagascar, éliminés. Les Comores ont assuré la première place du groupe en s’imposant devant Madagascar sur la plus petite des marges (1-0) et terminent invaincus.

Dans le groupe B, le Maroc a fait un festival contre le Lesotho et termine en tête, avec six victoires en six matches. En première période, Brahim Díaz s’est offert un triplé en 42 minutes, accompagné d’un but de Rahimi, sur une passe de Ben Seghir. Juste avant la pause, Rahimi s’est offert le doublé sur penalty (5-0, 45e+2). Et en deuxième période, En-Nesyri et Saibari ont assuré la large victoire 7-0. Victorieux de la Centrafrique, le Gabon termine deuxième derrière le Maroc.