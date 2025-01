MHSC : Jean-Louis Gasset a rassuré ses joueurs après la défaite frustrante contre l’OL

Après la défaite frustrante de Montpellier contre l’OL samedi soir, sur la pelouse du Groupama Stadium, lors de la 16e journée de Ligue 1, Jean-Louis Gasset a été interrogé sur la prestation de son équipe, pourtant très bonne et dominatrice ce soir. Malgré les belles impressions et les occasions franches, le MHSC a chuté sans trouver la faille (1-0) :

La suite après cette publicité

«Ils ont gagné donc ils disent que ce n’est pas mérité. Mais avec un point, on aurait déjà été déçu. Imaginez vous en prendre zéro à la dernière minute. Que voulez-vous que je dise à mes joueurs ? On avait fini 2024 en Coupe de France où on avait été lamentable. On a un mince espoir pour se maintenir. Il faut faire des matchs dans cetttrempe-làlà. Il faut être plus efficace. C’est le 5e match que je fais à l’extérieur. On a eu 10 occasions franches. On met jamais un but. Quand on met un but, il est refusé. Quand on a un pénalty, on va voir la VAR et il n’y est pas. On a eu une impression… C’est ce que j’ai dit aux garçons, surtout au jeune qui a loupé le but. C’est l’expérience de la vie. On a été joueur, on sait que c’est possible. Le prochain coup, il ne le fera pas. On a déjà comblé un peu le retard avec cette trêve au niveau physique. Il faut continuer à travailler et à être optimiste»